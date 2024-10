Solo Carmen Lomana puede ser toda una diva de la moda para una jornada de vendimia de lo más glamurosa

Carmen Lomana no dejará de sorprendernos, pero todo tiene una explicación. Y es que nuestra socialite favorita será la pregonera de la XXXIV Fiesta de la Vendimia de la D.O. Rueda. Según ha anunciado la denominación de origen en un comunicado, la leonesa será la encargada de abrir el acto del pregón y pisada de la uva de esta 34ª edición, este domingo 13 de octubre en la Plaza Mayor de Rueda.

Y este es el estilismo que Carmen Lomana ha elegido para las fotos promocionales como toda una diva de la moda para una jornada de vendimia. Si así es el look de las fotos, deseando estamos de verla como madrina este fin de semana. Rueda ha ha apoyado su decisión en la "vinculación con el territorio" de Carmen Lomana. Y es que esta ya ha visitado bodegas y viñedos de la D.O. Rueda "en un viaje en el que pudo probar diferentes elaboraciones y en el que manifestó ser seguidora del vino blanco de la D.O. Rueda".

Dicho viaje, según explican en el comunicado, debe ser en el momento en el que se hicieron estas fotografías de lo más glamurosas de Carmen con camisa blanca con bordado de flores, y pantalón de tiro alto marrón con la cintura vuelta de lo más original. Y para una jornada de vendimia soleada como esta no podía faltar un sombrero, el suyo con ala ancha avolantada de lo más fashion.

O lo que es lo mismo, solo necesitamos que sea domingo para ver el look de madrina de Carmen Lomana entre viñedos, como si de una novela de las tardes de Antena 3 se tratara.