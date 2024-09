El look más parisino de Victoria Federica con jersey de Chanel y vaqueros de tiro bajo que aman las chicas de septiembre

Victoria Federica es toda una chica septiembre. No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas se convierte en este jersey de manga corta de Chanel que luce Vic por las calles de Madrid. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

Pero antes de ello, la hija de la Infanta Elena se ha ido de festival de música con un look muy moderno con camiseta negra ajustada, gorra de una de sus marcas españolas favoritas que triunfa entre la Generación Z y un bolso rojo. A todo esto, no cabe duda de que el estilo de Victoria Federica se basa en la estética bohemia, así como en la elección de prendas que se asocian a las chicas más recatadas. Si observamos el principio de su fondo de armario, no ha parado de lucir kimonos con estampados étnicos, chalecos mini al estilo más andaluz o vestidos de flores o tie dye.

Victoria Federica con jersey de rayas. @vicmabor

Una estética Y2K que a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, le encanta. Y para enseñar abdominales esta vez ha optado por unos vaqueros cargo de tiro bajo, muy bajo, junto a una camiseta de tirantes crop con unos manguitos de punto en color gris. Sin separarse de su cinturón Diesel con gran hebilla y zapatillas para ir lo más cómoda posible. Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales