Vuelta a la oficina: los cinco bolsos de Zara que vas a querer tener

Empieza la cuenta atrás para la vuelta a la oficina. Se acaban las vacaciones y para que no te dé el bajón postvacacional, vamos a hacer la mejor terapia de todas: nos vamos de compras. Y es que, aunque el año se acaba en diciembre, tras la vuelta de las vacaciones de verano, septiembre es como empezar una nueva temporada. Llegas con las energías recargadas y con ganas de hacer cosas nuevas. Lo sabemos, te da pereza volver a trabajar, pero no hay mejor forma de volver a sentarte frente al ordenador que estrenando modelito y que cuando entres por la puerta, tus compis te pregunten de dónde es ese bolso tan ideal que has traído a conjunto con tu bronceado de piel.

Por eso, seleccionamos para ti cinco modelos de bolsos de Zara para cada uno de los planes que están por venir: para ir a la oficina, para una comida con amigas, una tarde de compras, para unas copas por la noche y una cita inesperada. ¿Vamos a ello?

Cinco bolsos de Zara ideales para la vuelta a la rutina

Los bolsos son mucho más que un simple accesorio, es un elemento esencial en nuestro día a día. Podríamos perdernos y subsistir con lo que llevamos dentro durante días. Pero luego nos duele la cabeza y no llevamos nunca una aspirina, ¿verdad? Desde el práctico 'tote bag' que nos acompaña en nuestro día a día, hasta ese 'clutch' en el que no nos cabe nada, pero que es monísimo y completa nuestro 'look' de noche.

1. Bolso para ir a la oficina

Maletín ordenador de Zara. Zara.

No habías visto este modelo de maletín, ¿verdad? Eso es porque está en la sección de hombre de Zara. Cuando buscamos un bolso grande, todoterreno —aunque suele llevar varios compartimentos—, al estrenarlo, lo dejamos todo ordenadito, pero con el paso del tiempo, tiramos las cosas como mejor nos viene y tendemos a ir añadiendo cosas que no necesitamos. Por eso, aquí, una que sabe de eso y termina con dolor de espalda, por lo que le pesa el bolso, recomiendo llevar dos. Uno finito, como este, exclusivamente para meter el ordenador y el cargador, y otro mediano (ya no necesitamos tanto espacio) para meter la agenda, el monedero, el móvil, un pequeño neceser, las llaves y el táper de comida. Además, así evitas que se raye el ordenador. Este maletín de Zara monocolor tiene capacidad para portátiles o tablets de hasta 13 pulgadas, cuenta con dos asas de mano y cuesta 29,95 euros.

2. Bolso para una tarde de compras

Bolso capazo de Zara. Zara.

Para una tarde de compras necesitamos un bolso que no sea excesivamente grande para que no nos moleste, pero sí que sea ancho, para poder encontrar las cosas con facilidad. Por eso, los capazos son la mejor opción: son anchos, pero no profundos. Ideales. Este modelo de Zara en color marrón tiene asas de mano y asa extraíble, para ponerlo en formato bandolera, cuenta con un tono muy versátil y cuesta 29,95 euros.

3. Un bolso para una comida con amigas

Bolso de flecos de Zara. Zara.

Para esa quedada con amigas que empieza en comida y acaba en copas, con conversaciones de esas de salvar el mundo, no necesitamos un bolso grande, todo lo contrario, queremos un bolso pequeño, pero mono, que tenga un color llamativo para completar nuestro mejor 'lookazo'. Este modelo de Zara es ideal para eso: un bolso de mano trenzado con flecos, bolsillo interior y asa redonda en madera para meter el móvil, el monedero, las llaves y poco más. Cuesta 49,95 euros.

4. Bolso para salir de copas

Bolso de abalorios de Zara. Zara.

Este modelo es una joya hecha bolso. Tiene un acabado muy original que viste solo. Tanto si quieres llevar un vestidazo, como si prefieres ir con unos vaqueros, unos tacones y una blusa mona, este bolso viene de maravilla. Se trata de un bolso de hombro con detalle de abalorios y flores, en color amarillo con toques lima. Cuenta con asa doble en cadena multiposición, para poder cruzarla si queremos.

5. Un evento de noche o una cita inesperada

'Clutch' de plumas de Zara Zara

No, no nos olvidamos del típico 'clutch'. Ese modelo de bolso en el que prácticamente no cabe nada, pero que nos encanta y queda fenomenal en eventos más formales o especiales. Este de color rosa de Zara tiene acabado en plumas y cuesta 39,95 euros.

¿Lista para la nueva temporada?