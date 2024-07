Hablemos del bolso de lujo más extravagante con el que podemos ir a hacer la compra

No has leído mal, literalmente nos estamos refiriendo a un bolso de lujo con el que nuestras madres hacían la compra. Y tampoco vamos a mentir, nosotras también lo haremos. Ya hablamos de él el verano pasado, cuando tanto las celebridades como las influencers adquirieron este complemento que actualmente lo combinan con estilismos clásicos, así como de street style. Sin más dilaciones, todo tiene que ver con el bolso de red de Longchamp o, también conocido como el modelo 'Le Pliagle File' que encontrarás en distintos tamaños. Desde en formato bolso de mano (con un precio de 80€) hasta en un tamaño más grande que incorpora dos asas largas para llevarlas de hombro (por 100€). Está disponible en varios colores, pero los más neutros y por los que más apuestan las editoras de moda son el blanco, negro, cobra y verde. Está confeccionado de manera artesanal por la firma francesa para apostar por una durabilidad del producto y fomentar la herencia de padres a hijos de este bolso de lujo. De la misma manera que ya avisamos con el capazo de lujo de Jacquemus, este bolso de red de Longchamp se está convirtiendo en uno de los más llevados por las mujeres que más saben de moda. Por lo que, si lo descubriste el verano pasado y te quedaste con la espinita de no habértelo comprado, te confirmamos que este verano lo llevaremos hasta la saciedad.

¿Por qué invertir en un bolso de lujo en tendencia? Cada vez más, las editoras de moda están dejando de lado el abuso de los bolsos en el fondo de armario para ser más selectivas con qué modelo deben escoger. Con ello queremos decir que se está asentando la idea de ahorrar y comprar bolsos de lujos (muchos de ellos más bien asequibles) para no tener que substituirlos temporada tras temporada, así como pasarlos de generación a generación. Algunas de las marcas de lujo que cuentan con bolsos asequibles son Jacquemus, Ganni, Marni o Longhcamp. En esta ocasión, la marca francesa ha viralizado un modelo de lo más extravagante que usualmente utilizábamos para hacer la compra, pero actualmente lo añadimos en los looks de street style de verano. Lo están adquiriendo tanto editoras de moda de 30 como de 50 años, demostrando que las tendencias no entienden de edades.

Bolso de red, de Longchamp (desde 80 euros)

Bolso de red. Longchamp

Este bolso de red de Longchamp se está haciendo hueco entre las tendencias de verano 2024. Lo encuentras desde un tamaño mini en formato de mano hasta más grande para meter todos tus esenciales de estos meses. ¿Te quedarás sin él?