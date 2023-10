Los zapatos españoles de María Pombo son los que aman las chicas más elegantes (y pijas) de Madrid

María Pombo cumple hoy 29 años, y nosotras solo podemos empezar el día felicitándola. Bueno, y también enamorándonos de sus zapatos españoles que nos ha descubierto con este look. Si el otro día nos fijábamos en sus pantalones mega anchos cuando acudió a una de las últimas pruebas del vestido de novia de Marta Pombo, ahora hemos descubierto los maravillosos zapatos con los que lo había combinado. Se trata del modelo más demandado por las madrileñas de la firma Bimani, de Laura Corsisini. Son esos zapatos de tacón elegantes que le darán un toque de sofisticación a todos los looks, ya sean para ir a la oficina o para un evento más especial. Y María Pombo no ha dudado en combinarlos con este 'working look'.

De todos los pantalones de otoño, nosotras nos acabamos de enamorar de estos que María Pombo lleva como toda una jefaza en la prueba vestido de novia de su hermana Marta Pombo. Una boda para la que ya no queda nada, porque la influencer se casa este sábado, justo el día después de los Premios Princesa de Asturias. Un vestido que Marta Pombo ya ha anunciado que se lo está haciendo Jorge Redondo, o lo que es lo mismo, las expectativas están muy altas para que sea todo un vestido de ensueño, como todos los que hacen en Redondo Brand. Pero volviendo al look de jefaza de María Pombo, nos ha chivado que sus pantalones son de Name the Brand, y nosotras los necesitamos ya para todos nuestros looks de oficina en octubre. Y combinado con los zapatos de Bimani.

Stiletto Nuria, de Bimani (169 euros)

Stilleto. Bimani

Se trata de este stiletto destalonado de piel con adorno de hebilla forrada del mismo material en la puntera con sujeción en el talón mediante una tira con una pequeña goma en el lateral para mayor comodidad y sujeción y tacón con silueta de reloj de arena de 7,5cm que María Pombo ha combinado con sus pantalones de vestir más anchos.