Ni publicidad ni grandes campañas: la verdadera arma secreta de Mercadona para su último éxito de ventas

Ya no hace falta una gran campaña de publicidad para que un producto se convierta en un fenómeno. A veces, basta con que aparezca discretamente en el lineal de un supermercado para que las redes sociales hagan el resto. Este ha sido, una vez más, el caso del último lanzamiento de Mercadona, cuya existencia se ha conocido gracias a la labor de perfiles de Instagram especializados, que funcionan como el principal altavoz de la cadena valenciana mucho antes de cualquier comunicación oficial.

De hecho, el culpable de tanto revuelo es una nueva crema de queso que aterriza en los frigoríficos bajo la marca Hacendado. La propuesta no es precisamente convencional: fusiona la delicadeza y la textura untuosa del mascarpone con el carácter potente e inconfundible del queso azul. Se trata de una combinación de sabores atrevida, pensada para seducir a los paladares que buscan algo más que un simple queso de untar y que demuestra la voluntad de la compañía por arriesgar en sus formulaciones.

En realidad, este tipo de movimientos forma parte de una estudiada táctica comercial que va más allá del simple lanzamiento de un producto. La estrategia de Mercadona se basa en un goteo constante de novedades para mantener el interés de sus clientes y asegurar un flujo permanente de visitas a sus tiendas, un fenómeno que se ha convertido en una seña de identidad de la compañía. La expectación generada en el entorno digital es la mejor publicidad posible.

Sabor, versatilidad y un precio imbatible

Por lo pronto, esta crema de mascarpone y queso azul se presenta en un formato muy práctico para el consumo doméstico: una tarrina de 150 gramos. Su precio se ha fijado en una cifra que la posiciona como una opción muy atractiva para el bolsillo, ya que se puede adquirir por tan solo 1,80 euros, un coste muy competitivo si se compara con otros productos de características similares en el mercado.

Asimismo, la acogida inicial entre quienes ya la han probado no ha podido ser más positiva. Los comentarios en las redes sociales, donde se originó todo, destacan sobre todo el equilibrio de su sabor, que consigue integrar la potencia del queso azul sin anular la suavidad del mascarpone. Los consumidores también alaban su polivalencia, sugiriendo su uso no solo para untar en tostadas, sino también como ingrediente para enriquecer salsas o dar un toque diferente a platos de pasta y otras elaboraciones.

En definitiva, todo apunta a que la cadena de supermercados ha vuelto a dar en el clavo. La combinación de una fórmula original, un envase funcional y un precio ajustado, impulsada por la conversación espontánea en el ecosistema digital, parece ser la receta perfecta para garantizar un nuevo éxito de ventas a la enseña valenciana.