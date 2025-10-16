Así puedes saber si tu décimo de lotería es falso: el truco de los loteros

Con la llegada de la Navidad, las colas en los puntos de venta más populares, como Doña Manolita o La Pajarita, se convierten en una tradición más de nuestro país. La ilusión por tentar a la suerte mueve a miles de personas, pero también atrae a quienes buscan aprovecharse de esa fe colectiva. Entre tanta expectación, cada año se detectan casos de falsificación de décimos que empañan la magia del sorteo más esperado.

La falsificación es el lado más oscuro de este ritual colectivo. Lo que debería ser símbolo de unión y optimismo se convierte para algunos, en un negocio fraudulento. Y aunque la mayoría de las ventas son legítimas, los expertos recomiendan extremar la precaución, sobre todo en lugares muy concurridos donde se mezclan la emoción y la prisa por comprar.

Colas de espera para comprar el boleto del sorteo de La Lotería La Razón

Cómo evitar caer en la trampa

La forma más segura de comprar un décimo de lotería auténtico no es ningún misterio, es hacerlo únicamente en puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas por su fiabilidad al completo. Estos establecimientos están registrados en el listado oficial y garantizan la validez de los boletos. Aunque es poco frecuente, también se han detectado falsificaciones en bares o locales no autorizados, por lo que conviene desconfiar de cualquier punto no acreditado.

En el caso de las comprar online, lo recomendable es realizar la operación desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Si se opta por otras plataformas, es fundamental comprobar su legitimidad antes de pagar, ya que algunas páginas fraudulentas imitan el diseño de las oficiales.

Cómo comprobar su autenticidad

Para los décimos físicos, existen varios detalles que ayudan a comprobar su autenticidad

El papel utilizado es el OCR que significa que usa la tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres en un documento de papel con una textura y color muy característicos

Los boletos verdaderos incluyen fibras luminiscentes visibles solo con luz ultravioleta.

Cada décimo cuenta con un código de barras único y una numeración irrepetible, imposible de reproducir legalmente

La ilusión intacta

La Lotería de Navidad no solo reparte premios, sino también ilusión. Por eso, conviene protegerla de quienes buscan ensuciarla. Ser precavido y desconfiar de las ofertas demasiado buenas es la mejor forma de mantener intacta la magia del sorteo y seguir compartiendo esperanza, es que por una horas, nos hace creer que todo es posible.