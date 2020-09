Si te gustan las películas del productor José Luis García Berlanga, tienes que probar sus paellas

View this post on Instagram

Desde Restaurante Berlanga queremos disculparnos con todos aquellos a los que no pudimos atender durante el fin de semana. Os agradecemos de corazón todo el apoyo que nos estáis dando en estos momentos difíciles. ¡Gracias infinitas! Y os contamos que ya estamos desde hoy otra vez al pie del fogón para atenderos 😊 ¡Podéis hacer vuestros encargos! #berlangaencasa #yomequedoencasa #arrozmadrid #deliverymadrid