Cinco Jotas y Leandro Cano se unen para lanzar una edición especial ideal para el Día de la Madre

Cinco Jotas rinde homenaje a las madres y a la moda española con una colaboración muy especial con uno de los mejores talentos creativos del momento: Leandro Cano. Juntos presentan un pañuelo de edición limitada inspirado en Andalucía, las dehesas y sus flores que fusiona tradición, delicadeza y calidad; tres atributos que caracterizan al diseñador andaluz y a la marca emblemática de Jabugo.

Un accesorio de lujo y edición limitada elaborado con pes reciclado de primera calidad, detalles artesanales hechos a mano y acabado seda con estampado de flores de croquet que se convertirá en el regalo imprescindible para este Día de la Madre. Una colaboración única entre dos firmas que reivindican la excelencia de cada una de sus piezas y destacan por su mimo y pasión por cada detalle.

Colaboración Cinco Jotas y Leandro Cano FOTO: Cinco Jotas

“Para la creación de esta pieza, me he inspirado en las mujeres, las madres que habitan las dehesas y sus flores y las labores que han realizado en ellas transmitidas de generación en generación. Ha sido una colaboración preciosa, un proceso muy bonito y nostálgico que me ha hecho especial ilusión por el hecho de homenajear a las mujeres, soy amante de ellas porque me lo han dado todo”, declaraba Leandro Cano.

El pañuelo de edición limitada irá incluido en un pack único con el mejor sabor de Jabugo: los dos clásicos de Cinco Jotas, un sobre de loncheado de Jamón de bellota 100% ibérico y uno de Paleta de bellota 100% ibérica. El tándem ideal para todas las madres enamoradas de la moda y amantes del sabor único de una obra de arte de nuestra gastronomía.

Estará a la venta a partir del 15 de abril en el ecommerce de Cinco Jotas con un precio de 95 euros. Esta colaboración se suma a otras realizadas por la marca donde apoya el mundo de la moda Made in Spain. En la navidad de 2021, la marca colaboró con Ángel Schlesser para la creación de un maxi bolso que albergaba un jamón 100% ibérico. Además, en años anteriores, ha colaborado con artistas como Tito Merello u Oteyza.