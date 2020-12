Ayuso se reafirma: “No me voy a callar. No hay nada más radical que los silencios”

“Ningún propietario quiere una subvención”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió hoy, de nuevo, con los emprendedores y los autónomos. Con todos aquellos “que salen cada día a arriesgar y a lograr sacar su negocio adelante”.

De ahí que mostrase su compromiso con “los propietarios de bares en Fuenlabrada o con la dueña de una mercería en Coslada”. Una manifestación que también le ha valido para defender un discurso liberal, lejos de enfrentamientos políticos y centrados en defender la iniciativa privada frente a “aquellos que sólo saben crear impuestos”. Algo que, según ha dicho, ha demostrado manteniendo abierta la hostelería. Miles de empleos que en otras comunidades han destruido.

La presidenta madrileña rechazó, de nuevo, que a la Comunidad de Madrid -al igual que a otras regiones de España-, se le armonice con quién solo sabe subir tasas e impuestos. Eso no está en ningún país europeo. Eso, apuntó, es esquilmar a los ciudadanos. “Si tú le quieres dejar tu piso a tus hijos... ¿Quién te lo va a impedir?”, afirmó.

Díaz Ayuso plasmó también los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: “Acabar o cambiar la Justicia, la Constitución, la Monarquía y la Comunidad de Madrid”. En este punto criticó al delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, “que debe trabajar con el Gobierno autonómico y en favor de los ciudadanos. Y no atacar constantemente al Ejecutivo regional”.

Madrid “es un proyecto de unión, no hay regionalismos. Estamos al servicio de España”, aseguró. Y aquí recordó que “Madrid no siempre fue la comunidad más rica. En los años 80 Madrid era la cuarta economía de España. Estamos donde estamos por nuestro impulso, por crear espacios de trabajo y libertad. En los tramos cedidos no hemos creado impuestos falsos. Cataluña tiene 15 impuestos propios que Madrid no tiene. Deberían plantearse quién roba a quién”.

Díaz Ayuso apuntó que “casi la mitad de lo recaudado se dedica a políticas sociales y Sanidad”, además de reivindicar que “he creado un hospital con una campaña en contra”, ya que “España necesitaba un hospital de pandemias. No puede ser que los sanitarios se vuelvan a contagiar de manera tan grave”. “Más de treinta países han venido a ver el Zendal. y sin embargo, desde el Gobierno ni se han molestado. Hemos puesto al servicio de los madrileños mascarillas, test de antígenos, zonas básicas de salud...”. Todo ello, en opinión de Ayuso, “criticado con dureza por el Ejecutivo de Sánchez”. La Comunidad, según adelantó, espera poder vacunar de coronavirus “en tiempo récord” y empezará en enero por mayores de residencias, sanitarios y personas que están “en primera línea”.

En este apartado, la presidenta de la Comunidad aseguró que “no hay nada más radical que los silencios. Y yo no me voy a callar” frente a los que buscan a acabar con las libertades de los madrileños y sus derechos.

La presidenta de la Comunidad reiteró también este miércoles que no se plantea adelantar las elecciones en Madrid. “Yo tengo lo que quiero en Madrid. Yo quiero un gobierno como el que tengo, que está creando entre PP y Ciudadanos y respaldado por Vox”.