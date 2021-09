Nacho Cano rompe su silencio: admite que no habrá pirámide, elogia a Ayuso y lanza este dardo a Mónica García

Tras una semana en el centro del debate político, el músico Nacho Cano ha roto su silencio. Lo ha hecho para aclarar que el proyecto que desarrolla para la parcela en la avenida Machupichu de Hortaleza cedida por el Ayuntamiento de Madrid no contará con una pirámide azteca de 30 metros y sí con una carpa provisional. En una entrevista con Europa Press, el artista ha reconocido que la pirámide “era una parte del proyecto”, que está en continua evolución y sujeto a cambios. Ahora “se va a plantear de otra manera”. Una de las ideas principales será la construcción de “una carpa provisional” puesto que tiene el permiso establecido para cuatro años.

Cano ha querido dejar claro que “no es una concesión” por parte del Ayuntamiento de Madrid y que dicho espacio “está para hacer cultura”, por lo que no se podría construir otro tipo de edificación que no fuera cultural. El artista ha explicado cómo “se ideó una estructura que iba a ser una pirámide” y que por temas de sonido y estética era una buena idea esa construcción” que está relacionado con el musical que va a desarrollarse en el espacio.

Pirámide proyectada para el musical de Nacho Cano en Hortaleza FOTO: Teatro Malinche Teatro Malinche

Nacho Cano ha hecho hincapié en que “el precio de canon es de 454.000 euros que es lo que la ley establece, además de un aval de cantidad similares”. Con este desembolso ha indicado que “se está poniendo casi un millón de euros para empezar”. El músico se ha mostrado preocupado por los puestos de trabajo que están en juego. Ha apuntado que este proyecto generará “165 puestos de trabajo directos y 500 indirectos”. Además, ha asegurado que un proyecto de esta envergadura tendrá múltiples beneficios para los negocios de la zona y ayudará a relanzar el turismo. El cantante ha anunciado que lleva años lleva trabajando en este nuevo espectáculo, del que hablará de una forma más detallada en un documental que estrenará en Netflix el 12 de octubre.

¿Cómo no voy a apoyar a Ayuso?

En el terreno político, ha cargado contra Más Madrid por “orquestar” una campaña contra él y su proyecto cultural para una parcela en Hortaleza, y ha reiterado su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por mantener abiertos los teatros. “Viene orquestada (esta campaña) por Más Madrid, especialmente por Mónica García”, ha señalado directamente a la portavoz de la formación en la Asamblea durante esta entrevista.

El artífice del musical ‘Hoy no me puedo levantar’, ha añadido que le encantaría invitar a García “a algún ensayo para que escriba sobre el trabajo y esfuerzo que se hace, para que vea lo difícil que es escribir una canción y lo fácil que es escribir un tuit y tumbar un proyecto”. “Le va a encantar ya que son casi todos son de izquierdas porque hasta que he venido yo los artistas solo podían ser de izquierdas en este país”, ha expresado a renglón seguido.

La pirámide de Nacho Cano demuestra que en Madrid no hay nada mejor que ser amigo del PP para conseguir favores y chanchullos. pic.twitter.com/KAVax2fXk8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 16, 2021

“Señores de la cultura, no salgan del pensamiento único”

Tras las críticas que apuntan a un posible trato de favor en la cesión de una parcela municipal por cuatro años debido a su buena relación con Díaz Ayuso, el músico ha apuntado que si el objetivo es “arremeter contra Ayuso” usándole a él por su apoyo a la presidenta regional “se lo deberían pensar dos veces”.

“El mensaje que se está mandando no es este, el mensaje que se manda es: señores de la cultura y artistas, no os salgáis del pensamiento habitual que mira lo que le está pasando a Nacho Cano”, ha incidido. “¿Cómo no voy a apoyar a Ayuso si ha mantenido los teatros abiertos?” ha querido dejar claro defendiéndose de las críticas. Además ha asegurado que aunque Ayuso perteneciera a Podemos también la hubiera apoyado si hubiera abierto los teatros.

También ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid su labor para “conservar la esencia de la región” durante la pandemia. Cano dejó clara su admiración por Ayuso el pasado 2 de mayo, cuando tras ser galardonado con la Gran Cruz del 2 de Mayo aseguró que quien la merecía era la presidenta de la Comunidad por ser “valiente” y “abrir los teatros”.