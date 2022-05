Todo preparado para ver a Chanel en el musical de Nacho Cano: fecha de estreno, precio de las entradas...

Tras el éxito incontestable de Chanel en Eurovisión, ya hay ganas de volver a verla en el escenario. Tras los casi seguros bolos veraniegos, Chanel tiene una cita con el público madrileño. Será con motivo del estreno del esperado musical de Nacho Cano sobre La Malinche.

Y es que ya se conocen muchos de los detalles que rodean. Chanel se meterá en la piel de la amante de Hernán Cortes en un musical que aborda aquel momento históricos y cuestiones como el mestizaje derivado de la llegada de los españoles a América. El estreno del espectáculo tendrá lugar el 15 de septiembre. Se concretará, después de haberse barajado varios emplazamientos, en Ifema. En concreto, en un enclave que será rebautizado para la ocasión como Espacio Malinche, en el número cinco de la avenida del Partenón de la capital de España. Un lugar en el que la experiencia de asistir al musical se podrá combinar con la experiencia gastronómicas, ya que, tal y como avanzan desde la web oficial, “antes y después de la función podrás disfrutar del “Templo Canalla”, referencia del entretenimiento en Madrid, con espacios dedicados al ocio y la gastronomía”.

Las entradas ya están a la venta y su precio oscila entre los 35 euros de las más baratas y los 125 euros de las butacas VIP México Mágico.

El propio Nacho Cano no ha dudado en alabar el talento de la artista que, tras convertirse en la sensación de Eurovisión, protagonizará su musical: “Chanel es una bestia de escenario, tiene una potencia, tiene una emisión de cosas, en 10 segundos hace 20 cosas, es una artista de las más fuertes que yo he visto como impacto”. Y es que el ex Mecano siempre ha tenido claro que Chanel era la representante que España necesitaba en el festival de la canción: “Creo que va a quedar muy bien. Creo que nos va a dejar en un lugar estupendo y creo que tendrá una carrera fulgurante”.

¿Qué es Malinche?

Tal y como informa la web oficial, “Nacho Cano, inspirado por el sol y el ambiente de Miami, crea este musical y te otorga una reinterpretación de un suceso contado siempre por sus guerras y conflictos. Te entrega una visión de la historia bajo el prisma de la pasión y el amor. Dos mundos distintos que convergen en un aspecto: ¡la emoción! Melodías que elevan el alma. Artistas que consiguen captar con sus movimientos la fuerza de un caballo, del mar, del viento. Una producción física, táctil, monumental, que logra transportarte a una época pasada. Todas las facetas con las que se crea un musical van, en esta obra, aún más allá. Todo funciona e impacta al detalle, para conseguir contarte, con el arte del teatro, la historia de amor entre el conquistador Hernán Cortés y la indígena Malinche. Cabe destacar la importancia que tiene la danza en esta representación. Los bailarines, guiados por su director, consiguen transmitirte la exquisita precisión de la práctica mezclada con el fuego de la batalla. Y lo hacen en más de un estilo: ¡desde el claqué hasta el flamenco! La variedad está también presente en la música, la cual, sin perder su sabor a Broadway, se oye en múltiples géneros: rock, rap, sonidos indígenas…”.