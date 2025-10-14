La Carlos III se suma a otra edición del festival "FLIPAS. Laboratorio de Culturas"

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se ha sumado a la octava edición de 'FLIPAS. Laboratorio de Culturas Urbanas', un proyecto internacional impulsado por el Goethe Institut Madrid y la Alliance Francaise para la promoción de la cultura urbana como herramienta de cohesión social y transformación.

'FLIPAS' es una plataforma que reconoce el valor de las culturas urbanas como vehículo de cohesión social, para lo cual, conecta a artistas locales e internacionales a través de residencias, encuentros profesionales, talleres, conciertos y presentaciones públicas en Madrid y su área metropolitana.

El festival cuenta con la participación de 15 artistas de 8 países y con el apoyo de EUNIC Madrid, AC/E, La Casa Encendida, SGAE, Réplika Teatro, Espacio Afro, Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, Ayuntamiento de Leganés y la Delegación General Valonia-Bruselas en España, entre otras entidades.

En esta ocasión, la UC3M y el Ayuntamiento de Leganés acogerán el proyecto 'Bordado comunitario' del artista belga Stephan Goldrajch, una intervención participativa que transforma la tradición textil en una acción colectiva de encuentro y diálogo generando una pieza monumental de 6x3 metros con la técnica de bordado.

Será los días 14, 15, 16 y 21 de octubre en el campus de Leganés de la Carlos III y el Centro Dejóvenes del municipio de Leganés, con unas jornadas que estarán abiertas a la participación de la comunidad universitaria y del público general, ya que el objetivo es ofrecer un espacio de encuentro entre la ciudadanía y diversos colectivos sociales.

Además, la universidad colaborará en la difusión y coordinación de cuatro conciertos del programa 'FLIPAS', que tendrán lugar en el Museo Nacional del Prado con entrada libre y reserva previa, según ha señalado la universidad en una nota.

Los conciertos son los siguientes: Josephine' Soundscapes + Yu Depeng el 24 de octubre las 19:00 horas; Mamoun El Bied + Emilia Trevisani el 21 de noviembre a las 18:00 horas; Irene Ivanková el 21 de noviembre a las 19:00 horas y Oumoukala Sow Cissé / Silvia Torres el 28 de noviembre a las 18:00 y 19:00 horas, respectivamente.

Esta colaboración refuerza el vínculo entre la universidad y las instituciones culturales europeas, y subraya la vocación de la UC3M como espacio de creación, investigación y participación ciudadana a través del arte.