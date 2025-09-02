Detenida la mayor ladrona de perfumes de toda España

Alicante, Murcia, Pontevedra, Valencia o Madrid. Ninguna perfumería está a salvo de Katherine Nicole A.N., la reina de los robos en este tipo de establecimientos. La Policía Nacional ha conseguido detener a esta escurridiza delincuente cuando tenía en su poder cerca de 6.500 euros en productos cosméticos sustraídos, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

Esta mujer podrá responder ante la justicia gracias a la intervención de los agentes de Seguridad Ciudadana del distrito de Villa de Vallecas. Fueron estos funcionarios los que observaron movimientos extraños de una pareja el pasado domingo a las 17 horas cerca de una gasolinera en la calle Camino de Hormigueras.

Los agentes vieron como cargaban en el maletero bolsas pesadas y se metieron una gasolinera. Esta circunstancia provocó que dieron el alto al vehículo. De esta forma, procedieron a identificar al conductor, un hombre español de 36 años, que mostró una actitud de gran nerviosismo.

Un coche de la Policía Nacional en Madrid Jesus G. Feria La Razón

En el registro del coche incautaron una gran cantidad de colonias. "Las he comprado a un moro en Wallapop", señaló el conductor. Ante estas incoherencias, los agentes pidieron que adjuntara las facturas de los producto. "Se las compro a mitad de precio en Valencia", llegó a argumentar.

Sin embargo, los policías pasaron los datos de filiación de estas personas y descubrieron que el hombre tenía reseñas por robos con fuerza y por hurto. A pesar de este historial, la "mochila" de delitos de su acompañante era mucho mayor. Tenía a sus espaldas hasta los argos de organización criminal en provincias como Alicante, Pontevedra, Jaén y La Coruña.

La pareja salía en varios visionados de imágenes de perfumerías hurtando al descuido numerosos perfumes junto a otra pareja más. La Policía Nacional incautó en el registro del vehículo un total de 59 perfumes precintados que ascendía a un valor de 4.654,84 euros.

También poseían 21 perfumes que estaban abiertos y con alarma adhesiva cuyo importe era de 1.710 euros. El total de todo sumaba 6.364,78 euros en productos de procedencia ilícita. No solo se dedicaban a este tipo de negocios.

El historial de la ladrona de perfumerías

Además, los detenidos tenían zapatillas y camisetas de marcas deportivas. Los agentes decidieron detener a ambos ante la posible existencia de que pertenecían a una organización criminal dedicada a esta modalidad delictiva. En esta ocasión se les acusa de un delito contra el patrimonio.

El "modus operandi" de esta mujer y su banda era robar por toda España. Su único empeño era el "arte del hurto" en perfumerías. Había conseguido llevarse productos por valor de 9.000 euros en Jaén, 8.000 euros en Pontevedra o 6.000 euros en Valencia. Se movían siempre en coches de alquiler para evitar la actuación policial.

La Policía Nacional había conseguido detener previamente a otros dos miembros de su banda. Faltaban dos piezas que ahora han caído en Villa de Vallecas. Y es que el historia de Katherine Nicole era digno de los más reincidentes criminales en los robos de las perfumerías.