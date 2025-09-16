La empresa que convierte a sus empleados en “monedas de cambio” para reivindicar el valor de las personas

La empresa ILUNION ha decidido celebrar su primera década de vida con una campaña simbólica: ha acuñado más de 47.000 monedas con rostros de sus propios trabajadores para recordar que el auténtico capital de la compañía no se mide en euros ni en balances, sino en talento, diversidad y compromiso.

Bajo el lema “Cambiando la forma de ver valor”, el grupo empresarial de la ONCE y Fundación ONCE ha presentado hoy su nuevo posicionamiento de marca, acompañado de un spot nacional y de una colección de diez monedas conmemorativas. Cada pieza refleja la diversidad de su plantilla: personas con discapacidad, mujeres en puestos directivos, profesionales mayores de 55 años, empleados de distintas nacionalidades y trabajadores que han afrontado situaciones de vulnerabilidad.

El relato creativo, obra de la agencia &Rosàs y planificado en medios por Initiative, se articula en torno a un gesto sencillo: lanzar una moneda al aire. En el anuncio, rodado en la Torre ILUNION, en el hotel ILUNION Atrium y en la planta textil de Vallecas, la actriz Belén González del Amo (con discapacidad visual) protagoniza la metáfora. “El valor no está en lo que vemos, sino en lo que reconocemos en los demás”, recuerda la campaña, en la que participan también empleados reales de la compañía.

La acción conmemorativa no es sólo una campaña, sino una declaración de intenciones. En sus primeros diez años, ILUNION ha superado los 1.300 millones de euros de facturación y suma ya una plantilla de más de 45.000 personas, de las cuales más de 17.000 tienen discapacidad o proceden de entornos de vulnerabilidad. Solo en 2024 invirtió más de 120 millones de euros en crecer y generar empleo.

Su modelo empresarial, único en el mundo, reinvierte el 100% de los beneficios en nuevas oportunidades laborales y sociales. “Nuestro mayor logro ha sido convertir el valor económico en una palanca para multiplicar el valor social. Con esta campaña queremos invitar a la sociedad y al mundo empresarial a cambiar la mirada y reconocer el verdadero valor de lo humano”, subrayó la directora de Marketing y Comunicación, Esther Morell.

Durante tres semanas, la campaña se difundirá en televisión, radio, cine, plataformas digitales y redes sociales. Y trascenderá la pantalla: ILUNION repartirá más de 47.000 monedas físicas entre empleados, clientes, empresas, instituciones y medios de comunicación. Cada una de ellas es una invitación tangible a sumarse al cambio de mirada que propone la compañía.

ILUNION cuenta con más de 500 centros de trabajo en España, Portugal y Colombia, con servicios que abarcan desde la gestión textil, la economía circular o los centros sociosanitarios, hasta la seguridad, la limpieza, el turismo o la comunicación inclusiva.