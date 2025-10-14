Las empresas emergentes de Madrid presentan sus proyectos al Club Atlético

Diversas "startups" de los programas de emprendimiento del Ayuntamiento han presentado al Club Atlético de Madrid propuestas de soluciones tecnológicas dirigidas a los ámbitos del deporte, la sostenibilidad, la salud y el mundo de los negocios en un acto celebrado en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Todo ello, en el marco del convenio de colaboración firmado el pasado 17 de marzo entre el Consistorio y el club para la puesta en marcha de programas de aceleración y proyectos de innovación abierta promovidos por ambas entidades, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esta alianza, en palabras del concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, "se enmarca en las políticas municipales orientadas a posicionar a la capital como referente nacional y europeo en innovación". Con este encuentro, el Ayuntamiento y el Club Atlético de Madrid "refuerzan su compromiso con la innovación abierta, la colaboración entre agentes públicos y privados y el desarrollo de un modelo económico sostenible y competitivo".

Con el fin de facilitar el desarrollo de productos y servicios innovadores basados en inteligencia artificial (IA) y tecnologías avanzadas y dar respuesta a retos reales planteados por ambas organizaciones, siete startups han presentado sus proyectos en torno a dos grandes bloques de actuación: salud y deporte, y negocio y sostenibilidad.

Propuestas

En el área de deporte y salud, la startup Proteckthor ha desarrollado una cinta para la cabeza que absorbe el impacto del balón durante la práctica de fútbol, reduciendo el riesgo de lesiones craneales y promoviendo una actividad más segura.

Por su parte, AyGloo ha presentado una propuesta que ofrece una interfaz basada en inteligencia artificial que permite a los cuerpos técnicos prevenir lesiones y optimizar entrenamientos, mientras que Supergiz ha apostado por el diseño de dispositivos y prótesis inclusivas para personas con discapacidad en miembros superiores, facilitando su participación activa en el deporte.

La startup Horus LM ha presentado una plataforma integral que permite acceder a diversas soluciones basadas en inteligencia artificial para el sector sanitario, centrándose en el área clínico-asistencial.

En el área de negocio y sostenibilidad, han destacado las propuestas de NeoTools, con soluciones para la movilidad y accesibilidad de personas con discapacidad visual, incluyendo maquetas tiflológicas y sistemas de desplazamiento seguro; de Wavext, que integra inteligencia artificial, tecnología deportiva y sostenibilidad para optimizar el rendimiento deportivo y reducir la huella ambiental de los eventos; o de Eat Cloud, que ha presentado un modelo de negocio basado en la redistribución de alimentos no vendidos para reducir emisiones de CO2 y generar valor social mediante datos analíticos de impacto.