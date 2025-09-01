Muere un hombre de 47 años, en un choque frontal entre tres vehículos, en Loeches

Un hombre de 47 años ha perdido la vida este domingo en una colisión frontal de tres vehículos que ha tenido lugar a la altura del municipio madrileño de Loeches, ha informado esta madrugada el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido en el kilómetro 1,7 de la carretera M-225 y se han visto afectadas hasta seis personas, ha detallado el 112 en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

El conductor de uno de los vehículos ha sido rescatado por efectivos del cuerpo de bomberos, y asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112).

Los efectivos sanitarios le han realizado maniobras reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzadas durante media hora, pero sólo han podido confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil está investigando los hechos.