Madrid: el servicio de Oftalmología de La Princesa se muda a Doctor Esquerdo 45

El Hospital de La Princesa estrena en el Centro de Especialidades Hermanos García Noblejas un espacio específico para la salud visual dotado con tres quirófanos domotizados, una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria con capacidad para una decena de pacientes y 14 consultas externas.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este lunes estas instalaciones, que se han trasladado a un área ubicada en el Centro de Especialidades Hermanos García Noblejas, en el número 45 de la calle Doctor Esquerdo de la capital.

En declaraciones a los medios, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que este nuevo espacio, de unos 1.500 metros cuadrados de superficie, está dotado de tecnología de vanguardia y cuenta con un experimentado equipo multidisciplinar de profesionales.

Todo ello, en palabras de la consejera, para dar "la mejor atención, no sólo por la última tecnología con la que cuenta, sino por los profesionales que la manejan", un "equipo multiprofesional maravilloso de oftalmólogos, ópticos, optometristas, enfermeras o anestesistas".

Con una inversión de 6 millones de euros para infraestructuras y equipamiento, cuenta con tres quirófanos totalmente domotizados, dotados con microscopios de última generación para cirugía 3D y uno de los cuales incorpora un sistema de tomógrafo de coherencia óptica intraquirúrgico para mayor precisión en las intervenciones.

Anexa a esta zona se sitúa la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, con capacidad para 10 pacientes, aunque puede ampliarse a 12; dos camas de Reanimación; y una sala específica para la Unidad de Inyecciones Intravítreas.

Esta nueva área de Oftalmología de La Princesa también ofrece a los usuarios una zona de Consultas Externas. En total, hay 14, subdivididas por especialidades, con grandes salas de espera diferenciadas, seis cabinas para Optometría, tres para exploraciones campimétricas (pruebas para medir el campo visual), dos para el tratamiento con láser, una para la realización de angiografías y otra para ecografías oftálmicas.

Igualmente, incluye un espacio para exploraciones complementarias, espacios administrativos y formativos, y una zona habilitada para practicar las últimas técnicas quirúrgicas mediante simuladores.

Diseño acogedor

El espacio ha sido diseñado y decorado con el objetivo de que los pacientes se encuentren en un ambiente muy acogedor y con bajo estrés. Para ello, se han utilizado colores y formas que evocan la naturaleza y son fácilmente distinguibles para personas con problemas visuales.

"Un espacio absolutamente luminoso y que también cuida a los pacientes. El tercer cuidador, que es muy importante para cuando estás en una situación vulnerable, de fragilidad", en palabras de la consejera.

El recinto, de hecho, se ha adaptado a las necesidades de este perfil de usuarios, con otros elementos tales como pomos de puertas que incorporan vinilos de colores o figuras volumétricas para orientarles en los desplazamientos y en la percepción de las dotaciones.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, el pasado año se atendieron casi 393.000 primeras consultas de esta especialidad en todo el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y se realizaron más de 94.000 intervenciones quirúrgicas.

En el caso concreto de La Princesa, el Servicio de Oftalmología registra cada año unas 2.500 intervenciones, cerca de 50.000 consultas externas, y 15.000 pacientes con procesos urgentes. La cirugía de retina de casos complejos y los 40 trasplantes de córnea realizados anualmente lo han consolidado como centro especializado en la atención oftalmológica de alta complejidad.