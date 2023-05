Militantes de Podemos en Rivas piden no votar a su formación: "Negocian en los despachos, de espaldas a la militancia"

La intromisión de la dirección autonómica de Podemos en las candidaturas locales de Madrid ha provocado un cisma en varios municipios como Tres Cantos, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio o Rivas Vaciamadrid, donde un centenar de militantes de la formación morada ha pedido el voto para otras opciones de izquierdas como Izquierda Unida, Equo o Más Madrid.

"Es absolutamente inadmisible que la organización autonómica utilice las organizaciones municipales como moneda de cambio para decidir en despachos acuerdos con otros partidos, de espaldas a la militancia y en contra de los criterios de las asambleas locales", denuncian en un escrito un centenar de inscritos y militantes de Podemos, encabezados por la concejala Amaya Gálvez.

Hay que recordar que hace un mes, 78 inscritos y militantes de Podemos del municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, tradicional feudo de la izquierda, dimitieron por el "veto" de la dirección del partido a una candidatura unitaria de izquierdas junto a Izquierda Unida y Más Madrid, de cara a las elecciones del 28 de mayo. Una dimisión en bloque motivada por el proceder de la dirección municipal de Podemos Rivas, que "con la complicidad de la dirección autonómica y estatal", tal y como señalaron los afectados en un comunicado, vetaron la posibilidad de esa candidatura conjunta sin "realizar una consulta previa a la militancia" y sin "respetar la soberanía territorial", como marcan sus estatutos.

Bajo la denominación de "Plataforma por el voto útil", los cien militantes de Podemos denuncian en su escrito el ninguneo al que se han visto sometidos. "El 15M nos enseñó que la vieja política no tenía sentido y que había que hacer las cosas de otro modo. Ahora la dirección regional impone, a última hora y sin debate alguno, una forma de trabajar que no tiene nada que ver con las ideas fundacionales de Podemos. No nos representan en este 'negocio de despachos' con este desprecio por lo local y por el trabajo emprendido durante estos años", argumentan.

Por todo ello, recuerdan a los vecinos de Rivas Vaciamadrid que la candidatura de Podemos para las elecciones municipales del 28 de mayo está "impugnada judicialmente". Asimismo, insisten en que "incumple las decisiones de la militancia", ya que está construida en despachos de Madrid y es "ajena" a quienes desde sus inicios ha estado trabajando por los objetivos y el proyecto del 15M.

Y si bien piden el voto para otras formaciones de izquierdas como IU, Equo o Más Madrid en pro de un "gobierno de izquierdas honesto", mantienen su apoyo a la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, a la que consideran "ajena a todo este disparate organizativo".