Estos son los diferentes tipos de seguros de coche

Hay muchas compañías de seguros y cada una de ellas nos ofrece diferentes pólizas, con diferentes precios y diferentes coberturas. Y a lo mejor te estás preguntando qué tipo de seguro es el que más te conviene en tu situación particular. Porque no será lo mismo contratar un seguro para un coche de 15 años que para uno de kilómetro 0. Y no será lo mismo contratar un seguro para un conductor novel o para una persona que ha tenido carnet de conducir desde hace 20 años y no ha sufrido ningún accidente. Y, sobre todo, no será lo mismo contratar un seguro para una persona con sobrados recursos… que contratarlo para una persona que apenas llega a fin de mes. Conocer los diferentes tipos de seguro que podemos encontrar en el mercado nos permitirá saber a qué atenernos y decidir cuál de ellos se adaptará mejor a nuestras necesidades:

Seguro obligatorio

La legislación europea obliga que todos los vehículos que circulan por territorio Schengen dispongan, al menos, de un seguro básico obligatorio. Esta póliza es obligatoria porque es la que cubrirá la responsabilidad civil por los daños a personas y bienes en caso de accidente. Al ser la norma europea también norma española, los titulares de vehículos en España que no tengan el seguro obligatorio se enfrentarán a la inmovilización y depósito del mismo, sino también a multas que pueden ser de varios miles euros, en función del tipo del vehículo.

La legislación europea exige que todos los vehículos de la unión dispongan de un seguro básico obligatorio Pixabay

Tal y como explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios, este tipo de seguro cubre hasta 15 millones de euros en daños materiales y hasta 70 millones en caso de daños personales. En el caso de que el vehículo asegurado haya sido el culpable del accidente, no te cubrirá a ti o a quien condujera el coche en el momento del impacto. Y si se ha cometido alguna imprudencia, como conducir sin carnet, a una velocidad excesiva o con las capacidades alteradas por alguna droga… entonces la compensación a las posibles víctimas recaerá sobre nosotros.

La OCU explica que si has intentado contratar una de estas pólizas en dos aseguradoras diferentes y has sido rechazado/a, entonces deberás dirigirte al Consorcio de Compensación de Seguros, que se encargará de proporcionarte esta cobertura mínima. Este es un organismo público que sirve de apoyo a las aseguradoras y que cubre los gastos de compensación a los propietarios en situaciones extraordinarias e imprevistas, como las catástrofes naturales.

Seguro a terceros

Si un error por tu parte ha provocado un accidente donde otro conductor se ha visto perjudicado, la compañía de seguros se encargará de todos los gastos. Además de la cobertura de la póliza obligatoria, se suelen añadir otros 50 millones de responsabilidad civil. Y además puede cubrir daños que obedezcan a otras circunstancias extraordinarias, como un menor de edad que coge el coche sin permiso, pasajeros en el vehículo que cometen alguna imprudencia, etc.

Los seguros de coche subirán hasta un 10% por las nuevas indemnizaciones larazon

Esta póliza incluye además la cobertura de parte de los gastos por defensa penal, en caso de vernos implicados en un proceso judicial y, por último, suele incluir también la asistencia en carretera. Las aseguradoras suelen ofrecer otras ampliaciones de la figura del seguro a terceros, con garantías adicionales.

A todo riesgo

Esta es la póliza más completa. Y es idónea para los coches de kilómetro 0 y con menos de 5 o 6 años. A partir de este momento, no suele salir rentable contratarlo, porque las primas son muy elevadas. A grosso modo, podemos decir que -además de todo lo anterior- este tipo de seguro también se hará cargo de cualquier desperfecto o de cualquier avería que hayan sido causadas involuntariamente por el propietario del seguro, como cuando se roza el coche con una columna, por ejemplo.