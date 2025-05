Lo sucedido en Eurovisión y las últimas actuaciones de Sánchez contra Israel ponen de manifiesto el antisemitismo estructural del sanchismo. Cualquier guerra es espantosa y coincido con el apostolado de León XIV en esta materia. Lo que no se debe olvidar, como sucede con Ucrania, es quién es el agresor y quién el agredido. En otras ocasiones he puesto de manifiesto las mentiras y las manipulaciones en favor de los palestinos frente a una democracia que respeta los derechos humanos como es la israelí. A pesar de ello, el Gobierno socialista-comunista mantiene una agresiva visceralidad en su contra. No se tienen en cuenta las atrocidades brutales que han sufrido los israelíes o el objetivo nunca escondido de una parte de los palestinos, que son los que controlan los territorios, de acabar con ellos. No quieren otra cosa que la destrucción de Israel. Nunca han querido la paz o la coexistencia de dos estados. En diversas ocasiones se ha buscado un acuerdo que acabara el conflicto, pero los dirigentes palestinos nunca lo han querido. Es inaceptable que se pretenda que los israelíes renuncien a su existencia como Estado, que se basa en una incuestionable historia milenaria.

Por cierto, Sánchez olvida que esos palestinos que lideran y controlan la población son defensores del radicalismo islamista, rechazan los derechos humanos y el sistema democrático. En algún momento deberá reflexionar por qué se alinea con modelos autoritarios y por qué promueve esa agresividad contra Israel que no aplica en esos casos. No recuerdo que impulsara un boicot similar en Eurovisión contra países que no son democracias y no respetan los derechos humanos. Es bueno recordar, también, su sintonía con la izquierda populista iberoamericana. El ridículo español en Eurovisión ha sido impresionante en todos los terrenos. Nuestra representante ha cosechado un sonoro fracaso, pero es muy llamativo que los votos españoles hayan sido para la representante israelí. El activismo de los presentadores ha sido impresentable e impropio de una televisión pública. La situación llegó al extremo de que Eurovisión amenazó con multar a RTVE si volvía a mencionar el conflicto de Gaza. Los animo a que defiendan los derechos humanos frente a los países que son amigos de Sánchez y que son tan generosos con los lobistas afines al PSOE. Todo por la pasta.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)