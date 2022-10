Este es el peligroso virus que podría trasmitirte tu gato

Los beneficios de compartir nuestra vida con un animal de compañía son innumerables, nos hacen compañía, nos dan cariño, nos ayudan física y psicológicamente... Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que la convivencia entre seres vivos, la interacción diaria entre animales de la misma o distinta especie, también puede acarrear algún que otro problema. Uno de los más importantes, es la Zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades entre animales y humanos.

En un estudio recientemente publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés), “Proceedings of the National Academy of Sciences”, virólogos del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh (Pennsylvania) descubrieron, aplicando ingeniería inversa, el mecanismo de infección de un virus conocido como morbillivirus felino (FeMV), que está relacionado con la enfermedad renal crónica en gatos, una de sus principales causas de muerte. Asimismo, destacaron su potencial para infectar a la población humana.

Al crear una versión genéticamente modificada de la enfermedad que contenía una sonda fluorescente, los investigadores pudieron observar cómo se propagaba a través de las células y los órganos. Gracias a ello, la investigación encontró que el FeMV utiliza el mismo mecanismo de entrada e infección que otros virus de la familia de los morbillivirus, como el sarampión. Sin embargo, a diferencia de este, el FeMV se propaga de un huésped a otro a través de la orina, de manera similar a como lo haría un virus zoonótico como el Nipah, trasmitido por los murciélagos y causante de varias muertes en humanos en el sudeste asiático, lo que sugiere que el FeMV es un intermedio evolutivo entre ambas familias virales.

El estudio proporciona la primera visión clara de este virus y su potencialidad para saltar a los humanos. “El morbillivirus felino permaneció bajo el radar durante muchos años”, dijo el autor principal del estudio, el virólogo Paul Duprex, director del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh. “Al comprender la genética de un virus que era difícil de desarrollar en el laboratorio, ahora podemos arrojar luz sobre su conexión con la enfermedad renal crónica y comprender mejor cómo podemos detener la transmisión y el posible contagio a la población humana”.

El morbillivirus felino

Three cats eating dry cat food on the ground FOTO: Dreamstime

Aunque fue descubierto por primera vez en gatos callejeros en Hong Kong hace una década, y pese a que el equipo de investigación de Duprex lo identificó y secuenció por completo en 2016 cuando trabajaban en Boston (Estados Unidos), el FeMV ha sido hallado desde entonces en gatos domésticos repartidos tanto por el continente asiático como por el europeo.

Si bien es cierto que existen estudios anteriores que ya relacionaban las infecciones por FeMV con la enfermedad renal crónica en los gatos, el nuevo estudio muestra con detalle cómo llega el virus a los riñones. Al igual que otros miembros de la misma familia, el FeMV ingresa al cuerpo al unirse a un receptor llamado CD150. Los virus relacionados, incluido el sarampión, usan este receptor como su principal ruta de entrada, por lo que las personas vacunadas contra el sarampión están protegidas contra la infección por FeMV. Sin embargo, la erradicación del sarampión podría presentar una oportunidad evolutiva para que otros morbillivirus, como el FeMV, busquen nuevos huéspedes y salten a las personas no vacunadas.

“Es importante comprender los patógenos de los animales porque pueden convertirse en patógenos de las personas”, dijo Duprex, a lo que añadió: “Aprender sobre los virus que infectan a los gatos no solo es importante para reducir las tasas de insuficiencia renal en nuestras queridas mascotas, sino que también nos ayuda a comprender algo nuevo sobre las enfermedades infecciosas emergentes y cómo pueden propagarse entre diferentes especies animales. Hay alrededor de 85 millones gatos en los EE. UU. y más de 500 millones en el mundo. Vivimos muy cerca de ellos y su salud es importante”.