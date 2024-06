¿Aumenta el dolor de cabeza en verano? Esto es lo que dice un nuevo estudio

El verano tiene otro ritmo. Algunas personas lo pasan en grande: salen a la playa, van a la piscina, hace una ruta en la montaña, quedan en una terraza... Sin embargo, hay una gran parte de la población que sufre, de forma ineludible, un gran dolor de cabeza. Esas cefaleas parecen más frecuentas cuanto más calor hace y, en algunos casos, pueden convertirse en migrañas.

A pesar de ello, quienes sienten que sufren más dolores de cabeza en verano no son del todo conscientes de que es una condición muy frecuente. No están solos: muchas personas padecen este trastorno en verano, a pesar de que el resto del año no tengan este tipo de molestia. Además, cuanto más años cumplamos, más probabilidades tenemos de tener migrañas exacerbadas por el calor.

Hasta ahora no se tenía del todo claro. Pero la realidad es que, a medida que aumentan las temperaturas, también aumentan las posibilidades de sufrir ataques de migraña. Así lo afirma un nuevo estudio liderado por un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati y la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai (Nueva York), ambas en Estados Unidos. Sus hallazgos se presentarán en la 66ª Reunión Científica Anual de la American Headache Society.

«El cambio climático es uno de los factores desencadenantes más comunes de la migraña», asegura Vincent Martin, director del Centro de Dolor Facial y de Cabeza del Instituto de Neurociencia Gardner de la UC y médico de Salud de la UC. Es, asimismo, el autor principal del estudio y presidente de la National Headache Foundation.

Los datos apuntan que el dolor de cabeza o cefalea es la primera enfermedad neurológica por todo el globo. La Organización Mundial de la Salud calcula que un 50% de la población las padecen. En España, unos cinco millones de españoles sufre migrañas, según datos de la Sociedad de Neurología.

En el estudio citado, los investigadores cruzaron 71.030 registros diarios de 660 pacientes con migraña con datos meteorológicos regionales. Descubrieron que por cada aumento de temperatura de 10 grados Fahrenheit diarios, había un aumento del 6% en la aparición de cualquier dolor de cabeza.

Sin embargo, durante los períodos de tratamiento con Fremanezumab, un fármaco para la migraña, esta relación desapareció por completo. «Este estudio es el primero en sugerir que las terapias específicas para la migraña que bloquean el CGRP pueden tratar los dolores de cabeza asociados al clima», afirma Fred Cohen, coautor del estudio y profesor de medicina.

Martin añade que si los resultados se confirman en estudios futuros, la terapia farmacológica tiene el potencial de ayudar a muchas personas con migraña provocada por el clima. «Los aumentos de temperatura eran un factor importante en la aparición de migrañas en todas las regiones de los EE UU», añade el experto. «Es bastante sorprendente, si piensas en todos los diferentes patrones climáticos que ocurren en todo el país, encontrar uno que sea tan significativo».

Por qué duele más la cabeza en verano

Las causas del dolor de cabeza o migraña pueden ser diversas o juntarse varios factores, como el calor, la luz solar, llevar desprotegida la cabeza, los cambios de temperatura y ambiente (lluvias y luego sol), el ruido, dormir mal, consumir más alcohol, la deshidratación o los cambios en la dieta.

¿Pero, por qué parece que el calor nos afecta a la cabeza? La explicación la encontramos en la dilatación de los vasos sanguíneos, una de las principales causas que puede llevar a la aparición de cefaleas. Cuando el cuerpo se calienta, los vasos se abren. Esto hace que tengamos una tensión arterial más baja y que el corazón trabaje más para bombear la sangre.

Siguiendo con la temperatura, el paso brusco de un calor intenso a ambientes muy refrigerados con aire acondicionado puede conducir al dolor de cabeza. Un estudio anterior publicado en la revista Neurology y llevado a cabo por la Escuela de Medicina de Harvard mostró que un aumento de 5 grados Celsius en la temperatura ambiental aumenta un 7,5% el riesgo de sufrir un dolor de cabeza en las siguientes 24 horas.

Consejos para paliar dolores de cabeza por calor

A nivel médico se han detallado una serie de consejos o recomendaciones que contribuyen, sensiblemente, a reducir la aparición de las cefaleas veraniegas: