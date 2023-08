¿Cuánto cuesta recuperar la figura tras el parto? La verdad sobre la polémica publicación de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche, conocida presentadora y ferviente defensora del estilo de vida saludable, ha dejado a con la boca abierta al mostrar su asombrosa recuperación postparto en su cuenta de Instagram. Tan solo tres semanas después de dar a luz a su primera hija, Laia, la estrella televisiva compartió unas imágenes en las que aparece con un bikini frente al espejo, mostrando que su cuerpo se encuentra prácticamente igual que antes del embarazo.

En su publicación, Cristina hace hincapié en que su resultado no es producto de "la suerte o milagros", sino el resultado de una "cuidadosa preparación antes y durante el embarazo". Llevar una vida saludable, practicar deporte regularmente, alimentarse adecuadamente y meditar, cuenta, han sido fundamentales para mantenerse en forma y lograr una pronta recuperación.

Esto le ha acarreado un aluvión de críticas y voces que han saltado en su defensa. Algunos usuarios han señalado a través de las redes sociales su situación de privilegio con respecto al de otras mujeres. y Y así, exponen que sus logros podrían hacer sentir culpables a otras madres que no han tenido una recuperación tan rápida o que no tienen la fortuna de tenerlo todo a favor para recuperarse. La presentadora, sin embargo, ha dejado claro que no pretende compararse con nadie ni generar presión en otras mujeres, sino simplemente compartir su propia experiencia.

Pero, ¿qué hay de real en estas recuperaciones? Lo primero que hay que saber es que el parto provoca en la mujer un cambio muy importante. Por tanto, el posparto o el periodo después del nacimiento del recién nacido, es muy importante ya que, pues el organismo trata de recuperar su situación previa al embarazo. En esta etapa se dan cambios físicos, psíquicos y emocionales.

¿Cuánto dura el posparto? El tiempo en el que se da comprende entre 6 y 8 semanas, es decir, alrededor de 40 días, por eso a este periodo también se le conoce como cuarentena. Pero si hablamos de posparto emocional, puede llevar a durar incluso un año, tal y como explica Elena Pajuelo, matrona y divulgadora sobre temas de maternidad, en una entrevista a Infosalus.

"Depende de las circunstancias de cada persona y aunque tengas buena red, se trata siempre de una experiencia muy intensa. Sí se habla, pero hace falta hablarlo más y compartir experiencias entre mujeres, no solo lo malo, lo intenso y lo duro, sino todo lo bonito, que es una etapa maravillosa", defiende la experta en maternidad.

Dice que las futuras madres ven muy lejos el posparto y piensan "ya lo superaré, no será para tanto" y al llegar el momento deben enfrentarse a ello. Una de las principales características del posparto a nivel emocional es la "montaña rusa" de emociones que deben atravesar las mujeres. "Se produce una bajada de estrógenos y progesterona y sube la oxitocina, lo que representa un baile hormonal muy grande", explica la matrona.

"Tienes ganas de llorar, estás agotada pero a la vez estás feliz", dice. La llegada del bebé supone una revolución, "nadie te ha explicado cómo tienes que cuidarlo, no sabes cómo acunarlo, surgen muchas dudas y aparece el nuevo rol de madre". Superar esta fase sin caer en depresiones dependerá de cada caso. Pajuelo explica que hay que tener en cuenta el tipo de parto o el apoyo que tenga la madre... "cada posparto es un mundo".

Cómo lograr la recuperación física tras el parto

Sobre la recuperación física de la mujer en la etapa de posparto, Pajuelo explica que a los 10 o 12 días el útero ha vuelto a su sitio prácticamente y el sangrado posparto durará unas 5 o 6 semanas como mucho. Recuperar la forma física, apunta, dependerá del estado físico anterior al embarazo.

"Si da el pecho se recuperará físicamente antes a nivel de cintura y de abdomen porque se han acumulado ahí reservas energéticas durante el embarazo para la lactancia. El cuerpo no es el mismo tras el parto pero no significa que sea peor, se puede recuperar y es posible verse bien y sentirse bien en el posparto", explica la divulgadora Elena Pajuelo.

"En el embarazo y en el posparto se deben evitar ejercicios de impacto, como el correr, el saltar, las clases de zumba. Eso sí, evitar pero no está prohibido, porque cada mujer tiene unas características y una intensidad física", continúa. Sin embargo, "es importante individualizar en cada mujer, saber qué hace en su día a día y adaptarlo", añade.

Así, y de forma general, "debemos evitar el impacto porque esto repercutirá en el suelo pélvico y a la larga podrá ocasionar problemas de incontinencia, prolapsos y problemas en las relaciones sexuales". Por tanto, durante el posparto y tras la valoración de suelo pélvico, se debe analizar el estado físico de la mujer, y recomienda la realización de hipopresivos.

Asimismo, Pajuelo da una serie de recomendaciones para que las mujeres se sientan mejor en los meses posteriores al alumbramiento, como realizar deporte, dedicarse un rato para ellas mismas, rodearse de gente que les haga sentir bien, cuidar la alimentación y pedir ayuda para poder centrarse en una misma y en pasar tiempo con el bebé.