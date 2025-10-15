Pablo Ojeda, nutricionista: "Te doy 5 consejos para no caer en la trampa de los ultraprocesados"

El nutricionista Pablo Ojeda ha compartido en su cuenta de TikTok (@pabloojedaj82) una guía práctica para realizar una compra más inteligente y saludable en el supermercado. En su vídeo, Ojeda ofrece cinco consejos clave para evitar los alimentos ultraprocesados que, según explica, suelen llenar los carritos de manera inconsciente cuando no se planifica bien la compra.

Haz una lista y no vayas con hambre

Ojeda empieza con una advertencia sencilla, pero fundamental: "Un cerebro con hambre toma malas decisiones". Según el nutricionista, la diferencia entre un carrito lleno de ultraprocesados y otro lleno de comida real puede depender de ese detalle.

Pisa los pasillos exteriores

"Por norma general, en los pasillos exteriores están la fruta, la verdura, la carne, los pescados", recuerda Ojeda. En cambio, los pasillos centrales suelen estar repletos de "tentaciones, snacks, galletitas y cositas llenas de azúcares".

Lee las etiquetas

Otro de los pilares de una compra consciente es leer los ingredientes. "Cuanto menos ingrediente, mejor", señala Ojeda, quien también aconseja priorizar aquellos que sean reconocibles. Además, alerta sobre los "azúcares ocultos" (como jarabes de maíz o de glucosa), que si aparecen entre los tres primeros ingredientes, podrían indicar que se trata de "un postre disfrazado".

Mira la densidad nutricional, no solo las calorías

Ojeda insiste en que las calorías no lo son todo: "100 calorías de galletas no tienen nada que ver con 100 calorías de una sardina". La clave está en la calidad nutricional de lo que se consume, es decir, en cuántos nutrientes aporta cada alimento más allá de su valor energético.

El básico de oro: el huevo

Para cerrar, el nutricionista destaca su "preferido": el huevo. Lo describe como un alimento completo, fuente de proteínas de calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales. Según Ojeda, no puede faltar "en tu lista y en tu nevera".