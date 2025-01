Boticaria García revela si salir a correr puede perjudicar a tus rodillas: "Se dañan porque..."

La llegada del buen tiempo en los meses más próximos al verano son la fecha perfecta para muchos para empezar a correr por primera vez. Una vez decidido entrar en el mundo del "running", se empieza a disfrutar de los múltiples beneficios saludables que tiene conseguir un objetivo, ya sea perder peso, mantenerte en forma o superarte a ti mismo.

Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Empezar esa nueva aventura puede convertirse en todo lo contrario si no te has realizado las pruebas médicas pertinentes que lo autoricen.

El mundo del running está repleto de mitos y bulos. Uno de los más típicos es pensar que correr contribuye a dañar las rodillas. Los expertos confirman que las personas con problemas articulares deben tener especial precaución y ratifican, a la vez, que correr de manera adecuada no destruye la articulación más importante del cuerpo humano. Ahora es Boticaria García, farmacéutica y nutricionista, la que ha decidido sumarse a la lista de profesionales que hablan al respecto.

"Las rodillas se dañan porque no están fuertes"

Boticaria García ha compartido un vídeo a través de Instagram desmintiendo este famoso mito. En él, aparece con su compañero Javier Butragueño, al que pregunta "¿Qué le puedo decir a toda esa gente que dice que deje de correr porque me voy a romper las rodillas?".

Javier, doctor en Ciencias de la Actividad Física, responde contundente: "Las rodillas se dañan porque no están fuertes. Te voy a dar siete ejercicios para fortalecerlas".

Un usuario ha preguntado si estos ejercicios se pueden hacer si uno tiene hiperlaxitud en las articulaciones, a lo que le han contestado que sí. Una fisioterapeuta ha añadido que «la primera premisa para correr es estar fuerte».

Los mejores ejercicios para fortalecer la rodilla y prevenir lesiones

El factor más importante y por el que se puede generar una lesión en la rodilla con mayor facilidad es por la debilidad de los músculos que rodean a la misma. Esta es una de las articulaciones más utilizadas en el día a día de forma automática, además de soportar a diario tu peso y los movimientos que realizas. A continuación aparece una lista con una serie de ejercicios para fortalecer las rodillas, las articulaciones y los tendones.

Step

Para realizar este ejercicio, necesitarás la ayuda de un escalón o algún otro objeto plano que se eleve unos cuantos centímetros del suelo. Tendrás que subir un pie hasta que tu talón quedé al borde del escalón o la superficie y concentrar la fuerza en el mismo mientras el otro pie permanece en el aire.

Posteriormente, tendrás que bajar hasta que tu talón se ponga al mismo nivel con la superficie o el escalón. Repite este ejercicio con ambas piernas y realiza 10 repeticiones con cada una.

Sentadillas isométricas

Necesitarás respaldar tu espalda en una pared y hacer como si estuvieses realizando una sentadilla normal. Tendrás que bajar hasta que tus rodillas se encuentren en una posición de 90 grados y mantener esa posición durante 30 segundos, repítelo 5 veces.

Equilibrio a la pata coja

Con el pie totalmente descalzo y con el talón levantado, tendrás que mantener esa posición con el cuerpo ligeramente elevado todo el tiempo que puedas. Cuando te canses o pierdas el equilibrio, descansa un momento para recuperarte y repite el ejercicio 5 veces con cada pierna.

Peso muerto

Este ejercicio es uno de los mejores para fortalecer tanto tu rodilla como el resto del cuerpo, gracias a que es capaz de activar una gran cantidad de músculos y articulaciones al mismo tiempo. Sin embargo, hay que realizarlo con cuidado para evitar dificultades y seleccionar un peso que puedas manejar.

Para este ejercicio solo necesitarás una barra con discos o simplemente un par de mancuernas. Se realiza estando de pie con las piernas separadas y las rodillas ligeramente flexionadas.

Posteriormente, bajarás con el peso para realizar algo parecido a una sentadilla y subir hasta casi tener las rodillas completamente estiradas, dejándolas solo un poco flexionadas y repitiendo el movimiento siempre con la espalda y el cuello rectos. Realiza 10 repeticiones.