Crean un análisis de sangre pionero para detectar el cáncer más letal y silencioso del país

El cáncer de páncreas es el más silencioso y letal de todos los conocidos, ya que por lo general sus síntomas no dan la cara hasta que se encuentra en los estadios más avanzados de la enfermedad. Además, presenta una gran capacidad de diseminarse en la sangre, provocando metástasis de una forma mucho más rápida. Esto significa que la mayoría de los pacientes son diagnosticados cuando el cáncer ya ha crecido y ha empezado a afectar a órganos cercanos.

Por estos motivos, su tasa de mortalidad alcanza el 90% en nuestro país, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Por lo tanto, todos los avances que se den en el cáncer de páncreas para acelerar su detección precoz pueden ser decisivos para aumentar esa fatal tasas de supervivencia.

Ahora, una investigación que podría dar lugar al primer análisis de sangre para la detección precoz del cáncer de páncreas ha recibido una financiación crucial provinente de de PanKind, la Fundación Australiana contra el Cáncer de Páncreas.

Como en España, el cáncer de páncreas es una de las principales causas de muerte en Australia, con unas tasas de supervivencia muy bajas debido a la falta de síntomas claros y de las herramientas necesarias para detectar la enfermedad en sus fases iniciales.

Se espera que, por primera vez, esta prueba identifique con precisión a los pacientes con cáncer de páncreas en estadios tempranos, un paso crucial para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

La prueba se basa en un descubrimiento sin precedentes llevado a cabo por el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), que han utilizado unas "proteínas" que pueden identificar el cáncer de páncreas en fase temprana en los pacientes. Y es que, "en la actualidad, cabe recalcar, no existen biomarcadores de detección precoz de la enfermedad, y esto tiene que cambiar urgentemente", afirma la Dra. Belinda Lee, directora del proyecto y oncóloga de WEHI.

"Hemos identificado 13 proteínas que podrían distinguir entre las fases inicial y final del adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), el tipo más común de cáncer de páncreas, que se está convirtiendo rápidamente en el cáncer de nuestra generación", advierte la doctora.

"Mientras que la tasa de supervivencia a 5 años de la mayoría de los demás cánceres ha mejorado, la incidencia y la tasa de mortalidad del PDAC están aumentando, y se prevé que se convierta en la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer en 2030", añade.

"Incluso con un diagnóstico, no hay biomarcadores que puedan guiar las decisiones clínicas para el cáncer de páncreas, lo que significa que los médicos tienen oportunidades limitadas para asegurar el correcto y mejor tratamiento para sus pacientes", explica. Así pues, "esperamos validar estas proteínas y demostrar que pueden utilizarse para detectar de forma fiable el cáncer de páncreas en sus primeras fases".

Sería la primera prueba diagnóstica para cáncer de páncreas en estadios tempranos

Un hallazgo crucial que, de demostrar su potencial, "nos permitiría crear la primera prueba diagnóstica para identificar a los pacientes que presentan estadios tempranos de cáncer de páncreas, algo que desgraciadamente no existe en la actualidad". La Dra. Belinda Lee, afirma que la nueva subvención ayudará al equipo a traducir sus hallazgos en una prueba diagnóstica real "que podría mejorar la vida de cientos de miles de personas en Australia y en todo el mundo".

Los investigadores esperan que la prueba de sangre pueda ser utilizada en el futuro por médicos generalistas y oncólogos como herramienta de intervención precoz que permita opciones de tratamiento más eficaces para los pacientes.

Para lograr este objetivo, "utilizaremos las tecnologías más avanzadas y metodologías computacionales para comparar la firma proteínica en la sangre de personas sanas con la de pacientes de cáncer de páncreas en estadios tempranos y avanzados de la enfermedad", explica la doctora Lee.

"Los resultados nos permitirán identificar posibles biomarcadores sanguíneos novedosos que puedan desarrollarse para crear una prueba de cribado sencilla y no invasiva que identifique el cáncer de páncreas en estadios tempranos", suma. "Esperamos que esta prueba pueda ser utilizada por los médicos de cabecera para identificar a los pacientes con la enfermedad, o por los oncólogos para identificar el tratamiento adecuado para los pacientes".

"El objetivo final es que esta herramienta conduzca a un diagnóstico más precoz de este cáncer silencioso, aumentando así el número de pacientes que entran en remisión y ayudándonos a triplicar las tasas de supervivencia de aquí a 2030". El proyecto, Development of a blood-based test to identify patients with early pancreatic cancer, cuenta con el apoyo de la beca de investigación en cáncer de páncreas Marianne Allan de PanKind, dotada con 100.000 dólares.