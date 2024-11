Esto es lo que ocurre en tus ojos cuando comes un puñado de pistachos todos los días

El pistacho está causando furor en España. Cada vez más agricultores, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, se están lanzando a cultivar este alimento que aguanta bien las sequías. Su aspecto exterior es tosco e incluso feo, pero no se corresponde con el rico valor nutricional que alberga en su interior.

Los pistachos son uno de los condimentos más codiciados por la alta cocina y uno de los frutos secos más saludables que existen. Entre los beneficios que se atribuyen al pistacho se incluyen mejoras para la salud cardiovascular, para la pérdida de peso y para la vista. Ahora, cuentan con un nuevo aval científico que acaba de corroborar los potentes efectos para los ojos de comer pistachos todos los días.

Se trata de un estudio pionero liderado por la Friedman School of Nutrition Science and Policy de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos. Según sus hallazgos, comer un puñado de pistachos al día puede mejorar significativamente la visión porque contienen una sustancia clave que no se encuentra en otros frutos secos. Este compuesto llamado luteína nos protege de la degeneración macular.

Beneficios del pistacho en degeneración macular

La degeneración macular es la principal causa de pérdida de visión en personas mayores de 60 años y de ceguera en mayores de 65. Pero la degeneración macular también puede producirse en personas más jóvenes. Los principales factores de riesgo son:

fumar

antecedentes familiares de degeneración macular

sobrepeso

hipertensión

diabetes

Para comprender la importancia de esta enfermedad, que se prevé que aumente en los próximos años, debemos entenderla mejor. Así, la mácula es una pequeña zona situada en el centro de la retina, en la parte posterior del ojo. Es de vital importancia para una buena visión, ya que es responsable de la visión central, la visión en color y la captación de detalles visuales en rasgos faciales y en texto escrito. Aunque es posible tratar la degeneración macular avanzada, lo mejor es detectarla pronto, cuando puede tratarse nutricionalmente o con suplementos.

La luteína es un pigmento vegetal que protege la mácula de los daños causados por la luz azul de las pantallas. Y los pistachos son excepcionalmente ricos en luteína. Partiendo de esta base, el nuevo estudio descubrió que los niveles de luteína de los participantes aumentaron tras sólo seis semanas después de comer pistachos y que se duplicaron al final del estudio.

Cuántos pistachos tengo que comer al día para mejorar la vista

La clave de los beneficios de los pistachos para la visión es el pigmento vegetal luteína, inusualmente biodisponible en los frutos secos. En el estudio actual, se determinó cuántos pistachos hay que comer al día para percibir mejoras en la visión.

Según sus resultados, publicados en la revista científica The Journal of Nutrition, añadir dos onzas (57 gramos) de pistachos sin sal, sin cáscara y tostados en seco cada día durante 12 semanas a la dieta habitual de los participantes mejoró su densidad óptica del pigmento macular (DOPM).

¿Por qué? Tiene que ver con los beneficios de la luteína de los pistachos para absorber mejor la luz azul de las pantallas. Benjamin Bert, oftalmólogo que no participó en el estudio, explica en los medios estadounidenses que «incluso después de que las longitudes de onda ultravioleta más energéticas son absorbidas por la córnea y el cristalino, todavía queda algo de la longitud de onda azul de la luz que va a llegar a la parte posterior del ojo».

El pigmento de la luteína, explica, «ayuda tanto a filtrar como a absorber algunas de las longitudes de onda de la luz azul». Como resultado, «se reduce parte del resplandor, dando mayor claridad y contraste a nuestra visión, y ayudando a absorber parte de esa luz de mayor energía». La mácula necesita tener una reserva suficiente de luteína para que la luz no siga penetrando y cause daños, concluye.

Lo que distingue al pistacho como mecanismo de administración de alta calidad de luteína es el grado de biodisponibilidad del pigmento en ellos, gracias a las grasas mono y poliinsaturadas cardiosaludables que contienen los frutos secos. Las nueces también contienen, pero dos onzas de pistachos equivalen a comer unas 50-60 nueces, por lo que hay más cantidad y es más fácil comer un puñado de pistachos.

Por otro lado, la luteína también está disponible en otros alimentos con grasas cardiosaludables como los aguacates o en las verduras de hoja oscura, uno de los motivos por los que son tan buenas para la vista.

Además, la luteína también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, es un antioxidante liposoluble que, según las investigaciones, puede proteger la salud de los ojos, la piel, el cerebro y el corazón debido a su naturaleza antiinflamatoria y a su capacidad para reducir el estrés oxidativo.