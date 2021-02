07:39 h

07:38 h

Más de 50.000 personas se han contagiado de coronavirus en las últimas 24 horas en Brasil, por lo que el número de casos acumulados en el país se acerca ya a los 9,6 millones. El Ministerio de Salud ha confirmado 51.486 positivos en la última jornada y 9.599.565 desde el inicio de la crisis sanitaria provocado por la pandemia de la COVID-19. Del total de acumulados, 8.523.462 corresponden a pacientes que se han recuperado de la enfermedad, mientras que hay otros 842.583 casos activos a día de hoy. En contraposición, el coronavirus ya ha dejado 233.520 víctimas mortales, de las cuales 1.350 corresponden a decesos registrados este martes, lo que supone una tasa de letalidad del 2,4 por ciento. También este martes, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha comunicado que no exigirá un registro de uso de emergencia de las vacunas contra la COVID-19 que formen parte de la alianza COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

6:55 h.

20:31 h

20:19 h

20:00 h

19:12 h

19:00 h

18:56 h

18:20 h

18:17 h

17:36 h

17:20 h

Desde noviembre está cerrada la restauración, el ocio y el conjunto de la vida cultural; a este cierre se sumó en diciembre el del comercio no esencial y de la actividad escolar presencial.

16:55 h

16:20 h

La Comunidad de Madrid creará a lo largo del primer trimestre de este año una red permanente de alerta en aguas residuales frente a la Covid-19, explicó este martes la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín.

Dijo que en este laboratorio de genómica, gestionado por Canal de Isabel II, se podrá analizar la presencia de todo tipo de virus. Las instalaciones de este dispositivo, localizadas en el Laboratorio de Aguas Depuradas en Majadahonda, fueron la génesis del sistema de detección temprana ‘Vigía’ para el análisis del SARS CoV-2.

14:59 h

Las autoridades de Rusia han indicado este martes que la vacuna Sputnik V no llegará a la Unión Europea hasta mayo o junio dado que los envíos se realizarán una vez haya finalizado la vacunación en masa en territorio ruso.

Los viales de la vacuna rusa contra el coronavirus no estarán disponibles en la UE hasta el mes de mayo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea (Asturias) ha citado a declarar el próximo día 17 en calidad de investigados a los padres de dos menores, de 10 y 14 años, que no asisten a clase en el colegio ni el instituto por temor a que contraigan el coronavirus.

Investigados por no enviar a sus hijos a clase por miedo a covid en Asturias

El Gobierno Vasco lamenta no tener “seguridad jurídica” para poder cerrar la hostelería

El estudio, coordinado por Antoni Torres, jefe de grupo del CIBERES en el Hospital Clínic, ha sido publicado en la revista 'European Journal of Clinical Research'. Este artículo es un subestudio del trabajo publicado en diciembre en la revista 'Critical Care', en el cual se observó que 8 de cada 10 pacientes con Covid-19 ingresados en la UCI presentaban ARN viral en plasma, determinado por la técnica conocida como PCR digital.

14:09 h

14:03 h

13:55 h

13:43 h

12:52 h

Los pacientes con aumento de eosinófilos (tipo de glóbulo blanco) al séptimo día de su hospitalización tuvieron una tasa de mortalidad más baja (5,2%, frente al 22,6% en los pacientes no recuperadores), desarrollaron menos complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio agudo (8% frente al 20,1%), y tuvieron menos necesidad de ingreso en UCI (5,4%, frente al 10,8%), si bien la recuperación de linfocitos no influyó en el pronóstico.

12:33 h

Los resultados de este estudio, que publica la revista ‘Scientific Reports’, refuerzan las conclusiones de trabajos independientes previos que mostraban un riesgo de mortalidad de COVID-19 diez veces mayor en personas con síndrome de Down, y aporta más pruebas que apoyan las demandas para vacunar prioritariamente a estas personas por ser más vulnerables.

Las personas con síndrome de Down son genéticamente susceptibles a la COVID-19, según un estudio del Centro de Regulación Genómica (CRG), que ha revelado los factores genéticos que pueden exponer o proteger a estas personas de la infección por SARS-CoV-2, así como su pronóstico.

Las personas con síndrome de Down son genéticamente susceptibles a la covid

"Es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus en el ser humano", aseguró el experto en zoonosis danés, por lo que estimó que esta hipótesis "no debe implicar estudios futuros sobre el origen del virus".

11:52 h

”En los meses iniciales de la pandemia se avisó de que en España se estaba usando esta crisis sanitaria como promotora de la eutanasia. El trámite de la nueva ley se ha hecho en una situación pandémica en la que los médicos estamos volcados en tratar a los pacientes graves de Covid-19 y en la que la sociedad no se puede manifestar contra esta normativa”, ha lamentado el experto.

10:52 h

Rueda de prensa de la OMS en Wuhan

La revisión de la mortalidad por neumonía no halla evidencias de que hubiera transmisión sustancial en Wuhan los dos meses anteriores a la comunicación de los primeros casos, en diciembre de 2019. Una vez que se declaró el brote, el mercado fue uno de los focos, pero no el único. No es posible identificar, con la evidencia epidemiológica actual, cómo se introdujo el virus en el mercado de Huanan.