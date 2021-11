Caso Marta del Castillo: “El móvil de Carcaño nos podría llevar a 7 metros de donde está el cuerpo”

La familia de Marta del Castillo cree que el estreno de la docuserie de Netflix “¿Dónde está Marta?” puede ser una nueva oportunidad para tratar de remover conciencias y que alguien que tenga algún tipo de información sobre el paradero de la joven sevillana desaparecida en la noche del sábado 24 de enero de 2009 después de salir de casa para encontrarse con su ex novio Miguel Carcaño. Han pasado ya casi 13 años y Antonio del Castillo tiene claro que los implicados “que no han hablado y están libres no va a hablar a no ser que les pillen en algo”.

Y eso es precisamente lo que busca la familia. Gracias al trabajo previo a la grabación de “¿Donde está Marta?”, la docuserie de tres capítulos que se estrena mañana en Netflix, lograron descubrir que la tecnología ha avanzado mucho desde el inicio de la investigación y que ahora se podría tratar de geolocalizar los móviles.

Para ello, consultaron con peritos expertos de la Policía Nacional, que les confirmaron que existía una nueva técnica para reconstruir la geolocalización del terminal que permitiría saber dónde estuvo Carcaño la noche de los hechos. Tras el visto bueno de la Fiscalía, trasladaron los avances al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla. El pasado 14 de abril el juez que investiga el paradero del cuerpo de Marta dio firmó un auto en el que aceptaba se clonara el teléfono móvil del asesino confeso Miguel Carcaño porque “cabe la posibilidad” de que del análisis se logren “indicios de la posible ubicación del cuerpo”.

Mapa aéreo de Sevilla con el posible recorrido que pudo hacer Carcaño el día de la desaparición de Marta del Castillo FOTO: Netflix

El juez dejó claro que el permiso era sólo para el dispositivo de Carcaño y cuyo objetivo “no es otro que la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima”.

Sin embargo, tal y como confiesa Antonio del Castillo a día de hoy los peritos no han podido trabajar con el teléfono porque “están a la espera del ok definitivo del juzgado porque parece que faltan unos datos”.

Luis Avial, experto en georradar, que ha estado durante todo este tiempo al lado de la familia, colaborando de manera desinteresada en la búsqueda de Marta, es algo escéptico con esta prueba a pesar de que los investigadores afirman que la nueva técnica “permitirá saber con precisión lo que hizo Carcaño ese día”. “Los teléfonos móviles de antes no tienen la tecnología de los de ahora y no sé si los algoritmos nuevos podrán determinar el recorrido. Si hubiera pasado ahora, sabríamos exactamente lo que hizo Miguel y pillarían a todos los que pudieran estar implicados”, añade.

Avial, que se encuentran realizando unas prospecciones en Argentina, indicó a LA RAZÓN que “si es como dicen los expertos, podríamos saber el recorrido que hizo con un margen de error de 7 metros. Es decir, el móvil de Carcaño nos podría llevar a 7 metros de donde escondieron el cuerpo”. “Yo soy algo escéptico con esto, me parece algo exagerada tanta precisión, pero aunque sea con un margen de error de 40, 50 o 70 metros, sabríamos dónde tenemos que buscar. Sólo hay que determinar las zonas y ponernos a trabajar”. Sin embargo, esta prueba se retrasa más de lo deseado: “Nos dijeron que empezarían a trabajar en agosto y seguimos esperando”, lamentó.

¿Dónde está Marta?

A la espera de la decisión del juez instructor, Netflix estrena mañana la docuserie de tres capítulos sobre el caso, producida por Cuarzo, en el que la directora Paula Cons ha tratado de contextualizar lo ocurrido y ha querido dar voz a todas las partes implicadas. De hecho, la serie comienza con la madre de Marta, Eva Casanueva, recordando lo que pasó en los primeros días; con Lorena, hermana de Marta, que ha querido compartir con los espectadores cómo ha vivido ella la desaparición de Marta.

Lorena del Castillo, hermana de Marta, ha querido participar en la docuserie de Netflix FOTO: Netflix

Antonio del Castillo es fundamental también en la narración, pero también amigos de la joven sevillana, abogados expertos y profesionales que vivieron el caso. Sin embargo, en las 80 horas de entrevistas grabadas no hay ni un solo testimonio de la Policía, que no ha querido participar para dar su punto de vista, tal y como explica Antonio del Castillo que, además, aclara que la idea es que tuvieran la oportunidad de participar. Pero no fue así.

Jefes de policía,abogados, jueces, fiscales, políticos. Chavales que empezáis a estudiar con ilusión las oposiciones o la carrera. No siempre los que están arriba son los mejores. Que está docuserie no os quite la ilusión. pic.twitter.com/cC8FleCgot — Antonio del Castillo (@kastillo62) October 28, 2021

En cambio, sí lograron que Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño y con una implicación directa en los sucedido según la familia de Marta, se sentara a responder a las preguntas de los periodistas. De espaldas a cámara, niega su participación pero deja algunas pistas que deberán ser valoradas por la Policía. O esa es la opinión de Antonio del Castillo, que declaró a LA RAZÓN que “hay que escuchar bien lo que dice Francisco Javier Delgado en la serie y luego que cada uno juzgue. Hay cosas que después deberá analizar la Policía».

Antonio del Castillo espera que la serie sirva para remover conciencias y que alguien que sepa algo de lo que ocurrió con su hija decida revelarlo FOTO: Netflix

El resultado final, según indica Cons es una serie “trepidante, muy comprometido con la investigación y que es una sorpresa continua, en la que se “evita el sensacionalismo y tratan de aportar algo a este caso lleno de contradicciones, errores en la instrucción, numerosas versiones de los hechos y muchas mentiras.

A pesar de que está dividida en tres partes claramente diferenciadas, el padre de Marta dice que “cuando acaba cada entrega te quedas con ganas de ver el siguiente”. La primera entrega, tal y como indicaba anteriormente, arranca con Eva Casanueva narrando cómo vivió los primeros días y enlaza con testimonios sobre la búsqueda desesperada por las calles de Sevilla, la visita de Antonio del Castillo al piso de León XIII, las denuncias, los primeros errores de la investigación...

El Supremo revisará el 7 de noviembre la sentencia del caso Marta del Castillo

Él título del segundo capítulo es una declaración de intenciones pero también una descripción muy exacta de lo que ocurriría en los meses y años posteriores. En “Red de mentiras” se analizan las distintas versiones de los hechos dadas por los implicados, sobre todo por Carcaño y las búsquedas en el Guadalquivir, el vertedero, la escombrera de Camas o en la finca de La Majaloba. y Cómo el caso se convirtió en un fenómeno social: manifestaciones, recogida de firmas a favor de la cadena perpetua y las reuniones de la familia con los principales líderes políticos...

Y la última parte es la de las contradicciones, en la que se analizan los dos juicios. El de El Cuco, menor de edad cuando desapareció Marta, y el de los adultos Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, María García Mendaro y Samuel Benítez. Y las condenas del Cuco y Carcaño.