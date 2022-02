Tipos de piel y cómo cuidarlos

Todos los tipos de piel pueden beneficiarse de la limpieza e hidratación diaria, pero los diferentes tipos de piel, que incluyen la piel grasa, seca, normal, mixta y sensible, tienen necesidades diferentes, por lo que comprender nuestro tipo de piel es el primer paso para cuidarla. Al comprender qué tipo de piel tenemos, podemos comenzar a tomar decisiones informadas, brindándole el cuidado y la protección que necesita ahora y en los años venideros.

Nuestro tipo de piel dependerá en gran medida de la forma en que esté funcionando su barrera natural, especialmente en materia de retención de humedad. Si la barrera de nuestra piel no funciona correctamente, es posible que no produzca suficientes lípidos o retenga suficiente agua para mantener la piel suave y firme, lo que conduce a una piel seca. Por otro lado, producir demasiados lípidos o aceites naturales como el sebo puede dar como resultado una piel grasa. Por último, esta barrera natural protege la piel contra los irritantes externos y, si es débil, la piel será más sensible.

Si bien la barrera de la piel tiene ciertas predisposiciones genéticas, los factores externos como el maquillaje, la contaminación del aire, el clima y la radiación ultravioleta también pueden afectarla. Comprender qué tipo de piel tenemos es el primer paso para diseñar una rutina de cuidado personalizada. Algo fundamental para poder identificar qué ingredientes y productos para el cuidado de la piel son óptimos y cuáles debemos evitar.

Piel normal

Cepillo exfoliante FOTO: Pinterest

La piel normal es esencialmente una piel bien equilibrada, ni demasiado seca ni demasiado grasa, con una sensibilidad baja y con muy pocas imperfecciones. Se caracteriza por tener los poros pequeños, un tono de piel uniforme y una textura suave. La piel normal es lo que muchos considerarían el tipo de piel ideal.

Consejos para el cuidado de la piel normal

La piel normal tiene el mantenimiento más bajo de los cinco tipos, pero aún así requiere atención diaria para mantener la piel en buen estado. Las personas con piel normal, deben tomar precauciones para evitar el desarrollo de manchas y otros problemas de la piel, para ello:

Limpie su rostro diariamente para evitar la acumulación de suciedad , contaminantes y otras bacterias que pueden provocar acné .

Aplique diariamente un protector solar de amplio espectro para proteger la piel del fotoenvejecimiento .

Exfolie según sea necesario para mantener la textura de la piel.

En condiciones secas o en pieles maduras, humedezca diariamente o según sea necesario, para mantener las condiciones normales de la piel.

Piel seca

Rostro con la piel seca FOTO: La Razón (Custom Credit)

La piel seca puede ser causada por problemas con la barrera de humedad natural de la piel o por factores externos como el clima frío y el lavado excesivo. La piel seca existe en una escala. Si bien se caracteriza universalmente por su textura rugosa, puede comenzar a pelarse o incluso agrietarse, según la gravedad. Si su piel está constantemente seca y muestra signos de agrietamiento o sangrado, tiene una piel muy seca y debe consultar con un dermatólogo. Además de por la textura, la piel seca se caracteriza por tener los poros pequeños y, por lo general, no es propensa al acné.

Consejos para el cuidado de la piel seca

Los limpiadores fuertes y los astringentes pueden exacerbar los síntomas de la piel seca, por lo que deberemos elegir productos suaves y humectantes en su lugar.

Use limpiadores no abrasivos .

Use productos humectantes según sea necesario.

Mantenga su piel hidratada .

Use un humidificador en climas secos .

Proteja la piel de los efectos secantes del clima frío con barreras físicas, como una bufanda.

Piel grasa

Hombre con acné FOTO: La Razón (Custom Credit)

La piel grasa suele ser el resultado de un exceso de producción de sebo. Esto se atribuye más ampliamente a factores biológicos internos que externos. Algunas personas, por ejemplo, tienen una predisposición genética a producir más sebo que otras. Además, los cambios hormonales pueden causar un aumento en la producción de sebo, lo que comúnmente ocurre en la adolescencia. La piel grasa se caracteriza por:

Apariencia brillante.

Sensación resbaladiza o grasosa .

Poros visibles o agrandados.

El maquillaje no se adhiere a la piel.

Si nuestra piel muestra solo una o dos de estas características, tendremos una piel de ligera a moderadamente grasa. Y si por el contrario, nuestra piel muestra todos los signos, tendremos una piel muy grasa. Además, debido a que el exceso de sebo bloquea los poros y provoca acné, las personas con piel grasa son propensas a las imperfecciones, como espinillas y puntos negros.

Consejos para el cuidado de la piel grasa

El cuidado para la piel grasa se centra en reducir el brillo graso y tratar el acné. Para ello deberemos buscar productos y elegir una rutina que aborde la producción de sebo:

Limpie su rostro dos veces al día y tras realizar actividades físicas , evitando lavarla en exceso .

Use productos para el cuidado de la piel y maquillaje sin aceite .

Elija humectantes no comedogénicos, específicos para piel grasa, que evitan la obstrucción de los poros.

Para casos más severos, deberemos consultar con un dermatólogo.

Piel mixta

Mujer hidratándose el rostro FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por lo general, la piel mixta se presenta como una zona T grasa (frente, nariz y mentón) con piel seca en otras partes. La zona T suele ser más aceitosa porque tiene una mayor concentración de glándulas sebáceas. Si bien cualquiera puede tener “ataques” de piel seca o aceitosa de vez en cuando, aquellos con la piel mixta experimentarán la misma sequedad y aceitosidad de manera constante o recurrente. También existen diferentes grados de piel mixta: la zona T puede ser ligeramente grasa, mientras que el resto de la cara estará dentro del rango de piel normal a seca.

Consejos para el cuidado de la piel mixta

Para cuidar una piel mixta, la mayoría de las personas usan productos independientes para abordar los dos problemas. Si bien es cierto que, a menudo, se requiere algo de tiempo de experimentación para encontrar los productos correctos, aunque existen algunos consejos generales que se deben tener en cuenta:

Aplique una crema hidratante sin aceite en las áreas grasas .

Elija humectantes más fuertes , como oclusivos , para áreas secas .

Use papel secante a lo largo del día para controlar la piel grasa.

No aplique un limpiador o exfoliante en toda la cara ; use opciones astringentes en áreas grasas y opciones más suaves en áreas secas .

Use protección solar sin aceite para evitar la obstrucción de poros.

La frecuencia con la que usemos estos productos dependerá de la gravedad de nuestra piel seca y grasa. Por lo general, deberemos evitar limpiarnos más de dos veces al día, ya que esto puede irritar ambos tipos de piel.

Piel sensible

Piel sensible FOTO: La Razón (Custom Credit)

La sensibilidad de la piel a menudo se atribuye a una función de deteriorada de la barrera cutánea o a un sistema inmunitario hiperactivo. Puede ser causada por una predisposición genética, como la rosácea o el eccema, y por ciertas alergias. Las personas con piel seca a menudo tienen una mayor sensibilidad porque la sequedad daña la barrera protectora natural de la piel. La sensibilidad también puede ser desencadenada o empeorada por irritantes ambientales y alérgenos como la caspa de animales, el polen y el maquillaje. La piel puede tener una sensibilidad severa, identificada por manchas, parches de enrojecimiento, descamación, picazón o ardor. Por último, si encuentra que los productos para el cuidado de la piel o ciertas telas le irritan la piel, o si desarrolla dermatitis de contacto con facilidad, es probable que tenga la piel sensible.

Consejos para el cuidado de la piel sensible

En la actualidad, existe una gran variedad de productos diseñados para personas con piel sensible. Sin embargo, es importante identificar cualquier desencadenante particular para evitar los productos que contengan estos irritantes: