¿Cuáles son las razas de perro favoritas en España?

Todos aquellos que tenemos una mascota sabemos que su cuidado exige responsabilidad, dedicación y gastos de todo tipo, obligaciones banales si las comparamos con el amor y el apoyo que nuestros inseparables compañeros nos ofrecen.

No obstante, de entre todos ellos, los perros ocupan un lugar especial gracias a su longeva relación con el ser humano. Cuando los primeros seres hombres empezaron a cazar, el perro fue una ayuda indispensable para poder conseguir las ansiadas presas. Así, empezó a labrarse una relación que ha perdurado hasta el día de hoy donde el perro ha conseguido el título de “el mejor amigo del hombre”.

No obstante, y a pesar del fomento de las adopciones animales frente a la compra de canes de razas más o menos de moda, la Fundación Affinity alerta de que cerca del 20% de los perros que llegan a las protectoras españolas cada año no llegan a ser adoptados. Este dato entra en contraposición con el suministrado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), el cual afirma que, tras los dos años que hemos vivido en pandemia por la Covid-19, los registros de cachorros de raza han aumentado un 71% en 2021 con respecto al año anterior y un 25,4% si lo comparamos con 2019. Dando como resultado que las protectoras y refugios españoles se encuentren llenos de animales abandonados cuyos dueños “ya no necesitan de su compañía” para saltarse las restricciones.

¿Cuál es la raza preferida por los españoles?

Según la RSCE, la raza preferida por los españoles sigue siendo, al igual que ocurrió el año pasado, el pastor alemán, con 4.829 cachorros registrados, no obstante esta tendencia es cada vez menor y su rival más próximo, el setter inglés (4.580 animales inscritos), avanza posiciones, estando a tan solo 249 registros del can alemán. Estas dos razas son, de lejos, las que más representación tienen en nuestro país. El tercer puesto en el ranking lo ocupa el labrador, que asciende una posición este año, con 2.976 cachorros. Lo sigue el caniche que, con 2.844 ejemplares, escala tres puestos en comparación con los registrados en 2020. El siguiente puesto en la lista es ocupado por una de las razas que más representación ha perdido en nuestro país, el chihuahua. Que aunque cuenta con 2.745 canes registrados, ha visto como su posición descendía del tercer puesto conseguido el año pasado. El sexto lugar es ocupado por el golden, con 2.664 cachorros, seguido del bichón maltés que, con 2.521 perros apuntados en los libros de la RSCE, mantiene su lugar respecto al año 2020. Lo mismo ocurre con el spiz alemán que, con 2.359 animales registrados, vuelve a ocupar el octavo lugar. Otra de las razas que escala posiciones este año es el perro de agua español, que con 2.280 inscripciones arrebata el puesto al schnauzer miniatura, que consigue mantenerse entre las diez razas preferidas por los españoles al contar con 2.174 canes registrados.

Cambio de paradigma

Perros de raza Pastor Alemán Imagen de AnjaGh en Pixabay

En resumen, los datos del 2021 han marcado un giro en la tendencia de los últimos años hacia los perros de raza con cifras nunca alcanzadas desde 2016, fecha en la que la RSCE comenzó a recopilar estos datos. Este año, 69.545 cachorros han sido inscritos en los libros genealógicos de la RSCE, de los cuales 63.862 han sido registrados en el Libro de Orígenes Español (LOE) y 5.683 en el Registro de Razas Caninas (RRC). Lo que se traduce en un aumento del 71% en base a las cifras alcanzadas en 2020, cuando se registró el número más bajo de los últimos años, 40.646. No obstante, debemos tener en cuenta que 2020 fue un año complicado en materia de ventas para los criadores por culpa de las restricciones y el confinamiento, lo que podría explicar el aumento de este año, pero nunca en cifras tan elevadas. Si comparamos los datos de este año con los de 2019, observamos que marcan claramente un cambio de tendencia. Ya que los 69.545 perros inscritos en 2021 no solo significan un 25,4% más que los 55.459 que se apuntaron en 2019, sino también que el descenso que año tras año estaba poniendo en jaque a los perros de raza podría haber llegado a su fin.