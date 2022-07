¿Qué diferencia el salami del pepperoni?

Si le encantan las pizzas y los sándwiches, no hay duda de que estará familiarizado con el salami y el pepperoni. Básicamente, ambos son un tipo de embutido y se usan indistintamente, sin embargo ocupan lugares específicos en la cocina. Ambos le dan un rico sabor picante al plato al que se agregan e incluso son una delicia para comer solos.

Su principal diferencia reside en el sabor, el pepperoni es más picante que el salami y tiene un sabor ahumado, mientras que el salami tiene un sabor más rico. Sin embargo, no es la única diferencia, el salami se sirve tradicionalmente frío y como parte de los antipasti, mientras que el pepperoni, el más estadounidense de los dos, es muy popular como aderezo para pizza.

Salami

Pizza de Salami FOTO: La Razón (Custom Credit)

El salami es realmente solo un término dado a una “salchicha curada” originada en la cocina italiana. Curiosamente, el salami fue creado por primera vez por campesinos italianos que descubrieron una forma de fermentar esta carne, permitiéndoles alargar su vida útil en caso de escasez de carne durante un largo período de tiempo. Desde entonces, el salami se ha convertido en una parte importante de la cocina italiana y se ha vuelto popular en todo el mundo como aderezo para pizzas y otras comidas.

Tradicionalmente, el salami se elabora con carne de cerdo, ternera, y, en ocasiones, aves de corral. Esta carne se mezcla con otros ingredientes para darle forma y crear el perfil de sabor que es tan específico del salami. Los ingredientes más tradicionales para lograr este sabor son la sal, el vinagre, la pimienta blanca, la grasa picada, las hierbas, el ajo y el salitre. Una vez mezclado con la carne y moldeado, el embutido pasa por un proceso de fermentación y secado al aire para formar el embutido curado. Teniendo esto en cuenta, existen diferentes tipos de salami, todos con diferentes gustos y especialidades que los hacen únicos. Sin embargo, si es posible, asegúrese de obtener el verdadero salami tradicional italiano, notará la diferencia de inmediato.

Pepperoni

Pizza de Pepperoni FOTO: La Razón (Custom Credit)

El pepperoni es un tipo de salami. Se considera una variedad seca de salami italiano especiado. El principal punto destacado del pepperoni es que está hecho con una mayor proporción de especias, lo que le da un sabor muy profundo, lo que lo hace ideal para usar en pizzas.

El pepperoni, aunque deriva del salami, se encuentra más popularmente en los Estados Unidos. El pepperoni tiene el mismo valor nutricional que el salami y se puede preparar con carne de cerdo, res y aves. Las especias populares que se usan para hacer pepperoni son el pimentón y el chile. Si bien es una versión más seca del salami, es un poco más suave, con un aroma y sabor ahumado, y con un color rojo brillante.

Chorizo

Plato de chorizo

No se puede hablar de las diferencias entre el salami y el pepperoni sin tener en cuenta el chorizo, que es muy similar al salami pero se parece más al pepperoni. También se seca curado y se elabora con diferentes especias. Al igual que el pepperoni y el salami, el chorizo se corta en rodajas y se puede comer crudo. El chorizo tiene fuertes notas de ajo y hierbas y existen muchas variantes diferentes. No obstante, a diferencia de sus dos “hermanos”, el chorizo se prepara exclusivamente con carne de cerdo.

¿Cuál es mejor en la pizza?

Pizzas en el horno FOTO: La Razón (Custom Credit)

Parece haber un debate sobre qué ingrediente es mejor en la pizza: el salami o el pepperoni. No obstante, solo existe una respuesta, no debe haber discusión. Si bien el pepperoni es más popular para usarse como aderezo en la pizza y es especialmente popular en los Estados Unidos, ambos son excelentes en la pizza y uno no debería tener que elegir cuál es el mejor. El pepperoni tiene un sabor más picante, mientras que el salami tiene un sabor más especiado y herbáceo, por lo que ambos funcionan bien para agregar sabor a una pizza.