Confirman la eficacia del primer medicamento que frena la progresión del alzhéimer

Un fármaco experimental para tratar el alzhéimer, el lecanemab, ha conseguido ralentizar el empeoramiento de la enfermedad neurodegenerativa, según un estudio difundido este martes. El laboratorio japonés Eisai anunció hace dos meses que el medicamento fue capaz de reducir el deterioro cognitivo en pacientes con este tipo de demencia en un 27% después de 18 meses. Ahora, los resultados completos del estudio avanzado (fase III) se han publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine y han sido presentados en la comunidad médica en una convección en San Francisco. Los reguladores estadounidenses podrían aprobar el medicamento en enero.

¿En qué consistió el estudio?

Eisai, que ha investigado este nuevo tratamiento para el alzhéimer junto a la farmacéutica estadounidense Biogen, comenzó el ensayo clínico de lecanemab en marzo de 2019. Participaron 1.795 personas de Japón, Estados Unidos y Europa de entre 50 y 90 años con deterioro cognitivo (demencia) leve o alzhéimer en estadios tempranos con anomalías de beta amiloide (un péptido clave en su desarrollo) confirmadas.

En el estudio, los participantes fueron divididos en dos grupos: unos recibieron una dosis de lecanemab cada 2 semanas durante 18 meses, mientras que al otro grupo se le dio un placebo, con el fin de investigar los cambios en sus funciones cognitivas. Tras 18 meses, el grupo tratado con en nuevo fármaco presentó una reducción del 27 % en el empeoramiento de los síntomas comparado con el que recibió el placebo.

Además, a partir de los seis meses “el tratamiento mostró cambios estadísticamente significativos” en la evolución cognitiva. Los receptores de lecanemab tuvieron un 31% menos de probabilidades de avanzar a la siguiente etapa de la enfermedad durante el estudio. “Eso se traduce en más tiempo en las primeras etapas” afirmó Michael Irizarry, de la compañía Eisai.

Los resultados del ensayo clínico muestran que el anticuerpo monoclonal “reduce los marcadores de amiloiodes en el alzhéimer temprano, y resulta en un declive moderadamente inferior en las mediciones cognitivas y de funciones en comparación con el placebo”.

Efectos adversos

Sin embargo, los científicos llaman a seguir investigando sobre los posibles efectos adversos de este fármaco para determinados pacientes. Los medicamentos dirigidos a la proteína amiloide pueden causar efectos secundarios que incluyen hinchazón y sangrado en el cerebro, y el lecanemab también lo hizo.

Así, el 17,3% de los pacientes tratados con lecanemab en el estudio sufrieron hemorragias cerebrales, frente al 9% del grupo placebo. Y el 12,6% de las personas sufrieron edema cerebral, en comparación con solo el 1,7% en el grupo del placebo. La tasa de mortalidad fue casi la misma en los dos grupos (0,7% en las personas tratadas con lecanemab, 0,8% en las que recibieron placebo).

También se informó públicamente de dos muertes entre los usuarios de lecanemab que también estaban tomando medicamentos anticoagulantes para otros problemas de salud. Eisai aseguró que las muertes no pueden atribuirse al medicamento contra el alzhéimer.

Eisai y Biogen tienen previsto iniciar en enero el procedimiento para solicitar la autorización del fármaco en Estados Unidos, y en fechas próximas en Japón y Europa.