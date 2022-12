Los riesgos del ayuno intermitente: comer solo una vez al día aumenta el riesgo de muerte

El ayuno intermitente es una de las prácticas más extendidas actualmente entre las personas que desean perder peso. Este tipo de alimentación consiste en comer dentro de una ventana de tiempo estricta o saltarse las comidas por completo. Sin embargo, un estudio publicado en la revista científica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, advierte de que esta dieta puede aumentar el riesgo de una muerte prematura.

El estudio realizado en 24.000 personas mayores de 40 años reveló que saltarse el desayuno se vincula con un mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y saltarse la comida o la cena con la mortalidad por todas las causas.

Los investigadores de la Universidad de Tennessee afirman que estos resultados se mantuvieron incluso entre las personas hacían ejercicio, comían de forma saludable y rara vez bebían alcohol o fumaban.

Además, sostienen que las personas que practican el ayuno intermitente suelen acabar consumiendo una cantidad relativamente grande de alimentos de una sola vez, lo que puede agravar la carga de la regulación del metabolismo de la glucosa y provocar un posterior deterioro metabólico.

“En un momento en el que el ayuno intermitente es ampliamente promocionado como una solución para la pérdida de peso, la salud metabólica y la prevención de enfermedades, este estudio es importante para el gran segmento de adultos que hacen menos de tres comidas al día. Nuestra investigación ha revelado que los individuos que sólo hacen una comida al día tienen más probabilidades de morir que los que hacen más comidas diarias”, indica el autor principal del estudio, Yangbo Sun.

La recomendación, según el autor, es realizar “al menos dos o tres comidas repartidas a lo largo del día”. De hecho, advierte de que incluso haciendo tres comidas diarias, estas deben espaciarse en el tiempo. Los investigadores encontraron que el riesgo de mortalidad al realizar dos de estas tres ingestas con un intervalo de tiempo de menos de 4,5 horas también crece.

La investigadores se ha realizado con el análisis de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés) entre 1999 y 2014. Esta encuesta recoge cada dos años una amplia gama de datos relacionados con la salud para evaluar la dieta, el estado nutricional, el historial de enfermedades y los comportamientos de salud.

El estado de la mortalidad y la causa de las 4.175 muertes identificadas en este grupo se determinaron a partir del Archivo de Mortalidad Vinculado al Uso Público de la NHANES.

”Nuestra investigación aporta pruebas muy necesarias sobre la asociación entre las conductas alimentarias y la mortalidad en el contexto del horario de las comidas y la duración del periodo prandial diario”, remarca el investigador.