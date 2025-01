Las 9 características de las personas cerradas emocionalmente, según la psicología

¿Existen personas en tu vida con las que te cuesta comunicarte? ¿Las conversaciones suelen ser superficiales y, cuando intentas hablar de algo más profundo o importante, no puedes? ¿Sientes que puedes compartir muchas cosas, pero cuando se trata de hablar de sus sentimientos, se cierra? Si experimentas esto con alguien, es posible que esa persona sea emocionalmente distante.

Las personas emocionalmente distantes suelen ser calificadas como “personas frías”. Parecen no tener sentimientos, algunos incluso pueden señalarlas como personas que tienen un corazón de piedra e inmutables.

¿Cómo son las personas emocionalmente distantes?

Cuando la frialdad emocional forma parte de la personalidad de una persona, existen una serie de comportamientos o actitudes que pueden ayudarnos a identificarlos:

Evitan la intimidad

Una persona distante emocionalmente suele tener cierto temor a la intimidad con los demás. Es decir, intenta evitar compartir sus sentimientos y pensamientos con los de su alrededor.

No se comprometen

El compromiso es difícil para las personas herméticas emocionalmente. De hecho, hasta pueden presentar miedo al compromiso debido a la intimidad que conlleva esta clase de relaciones.

Se ponen a la defensiva fácilmente

Las personas emocionalmente inaccesibles suelen responder a la defensiva ante situaciones que les pueden molestar. Esto es debido a que no saben o no quieren expresar sus sentimientos negativos.

No están disponibles

Al poner distancia emocional, estas personas tienden a no ser accesibles cuando se las requiere. O, por otro lado, pueden tener tendenciaa minimizar sus expresiones emocionales, cambiar de tema o retirarse cuando una conversación se vuelve demasiado emocional.

No empatizan

Una persona distante suele mostrar poca empatía hacia los demás. Es decir, presenta cierta incapacidad para comprender o compartir los sentimientos de otra persona.

Parecen querer la perfección

Intentar ser la imagen ‘perfecta’ es propio de aquellas personas que suelen poner distancia en sus relaciones.

Piensan las relaciones como un trabajo

Una persona hermética emocionalmente puede sentir las relaciones como una especie de trabajo o una tarea con la que debe cumplir.

Son desconfiados/as

Las personas poco afectivas suelen cuestionarse o desconfiar de las intenciones de aquellos/as que se les acercan para tener una relación más próxima.

Se alejan de las personas

Dejar de lado una relación puede ser difícil para la mayoría de las personas. En cambio, las personas emocionalmente distantes pueden hacerlo con muchos de sus vínculos. Sobre todo cuando están ante un conflicto en el que deban expresar sus sentimientos a los demás.

¿Cómo comunicarse con personas emocionalmente distantes?

Es necesario encontrar en qué áreas es más difícil adentrarse y cuáles no. Si encuentras un área en la que la persona se siente cómoda y puede compartir un poco más, quizás sea importante comenzar por allí.

Puedes verbalizar algo de lo que te está pasando a ti. Comunícaselo de una manera sencilla y sin reclamos. Aclárale que quieres saber qué le pasa, siempre dejando en claro que no lo quieres presionar. Intenta dejar tus emociones por fuera, no lo transformes en algo tuyo. Es muy importante que la persona no lo sienta como una demanda, sino como un espacio en el que no será juzgado ni evaluado.

Acepta tus limitaciones. Acepta que es posible que debas hacer muchos intentos hasta que la persona pueda abrirse y que quizás lo que te devuelva sea mínimo. Sin embargo, aunque para ti sea un avance muy pequeño, a la persona emocionalmente distante le puede haber costado un enorme esfuerzo llegar hasta allí; por lo tanto, debes valorarlo.

Asimismo, acepta que es posible que nunca se abra ante ti, o que, simplemente, tú te canses antes. Es importante prestar atención a qué funciona y qué no, qué sostiene la apertura y qué hace que la persona se cierre.

¿Cómo dejar de ser una persona fría emocionalmente?

La frialdad emocional puede trabajarse. A pesar de ello, se trata de un problema complejo debido a que las causas suelen remontarse a la infancia. Para poder cambiar este tipo de actitudes, expertos en psicología aconsejan lo siguiente: