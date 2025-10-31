'Las Kardashian' la lía en Disney+ y la NASA responde

El 23 de octubre volvieron las Kardashian, todas ellas, a Disney+, y lo hicieron con la séptima temporada del show que lleva su nombre: Las Kardashian. Pues bien, aunque, y si habéis visto el programa lo sabréis, muchos de los comentarios que hacen hermanas y madre parecen no tener ni pies ni cabeza, ha habido uno que incluso ha obligado a la NASA a intervenir.

Ha sido durante el tercer episodio del reality, que en España estará disponible próximamente pero ya ha podido verse en territorito americano, y en él Kim vuelve a dar rienda suelta a su pasión por las teorías de la conspiración; y no es la primera vez.

Las teorías de Kim

En una conversación con la actriz Sarah Paulson, con quien comparte rodaje en su nueva serie Todas las de la ley, la fundadora de Skims cuestiona nada menos que la llegada del hombre a la Luna en 1969.

"Te voy a mandar un millón de artículos sobre Buzz Aldrin y el otro", le dice a Paulson mientras ambas esperan entre toma y toma. A continuación, Kim lee en voz alta un supuesto artículo que atribuye al astronauta Buzz Aldrin, el segundo ser humano que pisó la superficie lunar después de Neil Armstrong, unas palabras que, según ella, prueban que todo fue un montaje. "No hubo momento de miedo porque no ocurrió. Podría haberlo sido, pero no lo fue porque no pasó", recita Kardashian, convencida de que la misión Apolo 11 fue un fraude.

En un momento posterior del episodio, Kim insiste en su línea de pensamiento: "Creo que fue falso. He visto varios vídeos en los que Buzz Aldrin dice que no ocurrió. Lo dice todo el tiempo, en entrevistas. Quizá deberíamos encontrarle".

La respuesta de la NASA

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y, apenas unas horas después de la emisión del capítulo en Hulu, la NASA decidió responder. Sean Duffy, administrador interino de la agencia espacial estadounidense, publicó en X un mensaje dirigido a la propia Kardashian: "Sí, hemos estado en la Luna antes… ¡seis veces! Y lo mejor es que con el programa Artemis volveremos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también".

La respuesta de Kim no se hizo esperar. En lugar de retractarse, aprovechó el intercambio para preguntar por el cometa interestelar 3I/ATLAS: "Espera... ¿qué hay de cierto sobre 3I Atlas??!". Duffy, lejos de molestarse, respondió con paciencia científica y explicó que se trata del tercer cometa interestelar detectado en nuestro sistema solar, sin amenaza alguna para la Tierra, y añadió que le encantaba el entusiasmo de Kim por el programa Artemis.