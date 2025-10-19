Una base secreta de la NASA sale a la venta por 25,7 millones de euros

Si alguna vez soñaste con tener tu propio centro de operaciones espaciales, esta podría ser tu oportunidad. Una antigua base de la NASA, construida en 1963 durante la icónica Carrera Espacial entre EE. UU. y la URSS, ha salido a la venta por 30 millones de dólares, unos 25,7 millones de euros.

Ubicada en Rosman, Carolina del Norte, la instalación fue originalmente un centro de observación de satélites, desde donde se capturaron algunas de las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio. Posteriormente, fue utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) como centro de comunicaciones durante la Guerra Fría.

Hoy conocida como el Instituto de Investigación Astronómica Pisgah (PARI), la propiedad incluye más de 30 edificios distribuidos en 77 hectáreas, además de 2.000 km² de bosque protegido. Entre sus instalaciones destacan dos radiotelescopios gigantes, 25 telescopios ópticos, laboratorios, centros de computación, un planetario y una cocina equipada con comedor.

Aunque la NASA abandonó el lugar hace años, actualmente funciona como centro educativo y de investigación, gestionado por una organización sin ánimo de lucro que ofrece programas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La propiedad, valorada originalmente en 250 millones de dólares (equivalente a unos 2.700 millones actuales ajustados por inflación), solo puede adquirirse con autorización especial, dada su naturaleza estratégica y científica.

“Probablemente no volvamos a ver algo así jamás”, declaró Robbie Perkins, de la inmobiliaria NAI Piedmont Triad. Y no es para menos: esta base no es solo una propiedad, es un pedazo de historia espacial.