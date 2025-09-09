Carlos Ríos, nutricionista, apuesta por este producto de Mercadona: reduce la inflamación muscular

La búsqueda de aliados naturales para la recuperación muscular tras una sesión intensa de ejercicio es una de las grandes batallas para cualquier aficionado al deporte. Más allá de los batidos industriales, existen opciones que combinan un alto aporte de proteínas con antioxidantes capaces de combatir el estrés oxidativo. El objetivo es claro: encontrar un producto que acelere la desinflamación de los tejidos y favorezca una recuperación muscular efectiva sin necesidad de recurrir a formulaciones complejas.

De hecho, los beneficios de estos componentes van más allá del gimnasio. Los flavonoides, por ejemplo, son compuestos que contribuyen a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y a mantener una presión arterial adecuada, convirtiéndose en un aliado para la salud cardiovascular. Esta doble función, que protege las células frente al daño de los radicales libres y cuida el corazón, suele asociarse a productos caros o difíciles de encontrar.

Sin embargo, la sorpresa para muchos es que este potente alimento es, en realidad, un producto de supermercado accesible. El nutricionista Carlos Ríos, conocido por su movimiento Realfooding, ha puesto el foco en el cacao puro desgrasado en polvo que comercializa Mercadona. Con un precio de 4,95 euros por un envase de 265 gramos, se posiciona como una alternativa económica que desmonta el mito de que cuidarse es necesariamente caro. De hecho, no es la primera vez que los nutricionistas ponen en valor productos de esta cadena que ayudan a alcanzar objetivos de peso de forma saludable.

Más allá del sabor: las cifras de un alimento potente

Asimismo, la recomendación de los expertos se sustenta en un perfil nutricional notable. Por cada 100 gramos, este cacao aporta 25,5 gramos de proteína, una cantidad considerable para la regeneración de los músculos. A esto se suma un elevado contenido en fibra, que alcanza los 31,7 gramos, mientras que su aporte de azúcares es prácticamente testimonial, con solo 0,7 gramos. Esta apuesta por los alimentos ricos en proteínas es una tendencia en alza para quienes buscan mejorar su composición corporal sin sacrificar el músculo.

Además, su valor no se basa únicamente en lo que aporta, sino también en lo que omite. Al tratarse exclusivamente de cacao desgrasado en grano, el producto no contiene azúcares añadidos ni aditivos de ningún tipo. Esta característica lo convierte en una opción ideal para quienes siguen una dieta estricta y, al ser libre de gluten, también es perfectamente apto para celíacos, ofreciendo una formulación limpia y sencilla. La creciente oferta sin gluten de la cadena incluye otras alternativas para darse un gusto, como demuestran algunos caprichos dulces que han conquistado a los celíacos.

En definitiva, este cacao en polvo conjuga su faceta de recuperador físico y protector cardiovascular con una gran versatilidad en la cocina, pudiendo incorporarse en batidos, postres o como complemento en desayunos. Se trata, por tanto, de una herramienta validada por especialistas para conseguir una despensa más saludable sin que el bolsillo se resienta.