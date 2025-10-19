La carrera Perrotón reúne a cientos de corredores y mascotas para promover la adopción

Cientos de corredores y sus mascotas han participado este domingo en Perrotón Madrid 2025 Nicka Run, una carrera solidaria para promover la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía.

La prueba, de 4,5 kilómetros de longitud, ha finalizado en la plaza de Colón con una 'jam session' a cargo de la DJ Sofía Cristo y una actuación de la cantante mexicana Patricia Manterola.

En el mismo escenario ha tenido lugar la Gala de Premios Perrotón Madrid 2025, que ha sido conducida por la embajadora de Perrotón España Alejandra Botto, junto a la presentadora de los informativos de TVE Marta Jaumandreu y el coreógrafo Poty Castillo.

La periodista Sonsoles Ónega ha sido nombrada como madrina de honor de esta edición de la carrera y el Ayuntamiento de Madrid ha recibido un reconocimiento por su condición de ciudad amigable con los perros referente en Europa.

En sus trece ediciones previas, la carrera, organizada por Abott Producciones, ha contado con la participación acumulada de más de 54.500 perros acompañados de sus dueños, reafirmando su objetivo de lucha contra el abandono y el maltrato animal en la sociedad española.

La organización destaca que el evento no solo es un punto de encuentro para amantes de los animales, sino también una plataforma de apoyo directo, ya que el 30 % de las inscripciones se destina a la asociación nacional sin ánimo de lucro Perrotón.

Estos fondos se utilizan para realizar campañas de concienciación, esterilización y castración de perros y gatos para protectoras con escasos recursos económicos, así como campañas para prevenir la leishmaniosis, contando para ello con la colaboración del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio.