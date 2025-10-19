Un hombre de 98 años logra justicia tras ser estafado por una concejala que le defraudó 56.000 euros en Francia

La ciudad francesa de Montauban ha sido testigo de una sentencia que pone fin a una larga batalla judicial. El tribunal local ha condenado a Danièle Amouroux, concejala de la ciudad, por aprovecharse de la confianza de Egidio, un hombre de 98 años, para apropiarse de 56.154,38 euros. El fallo, dictado el pasado 14 de octubre de 2025, tras más de cuatro horas de audiencia, ha sido recibido con alivio por la víctima y su familia.

Según el tribunal, Amouroux abusó de su posición como tutora legal para transferir fondos desde las cuentas del anciano hacia su propio beneficio. Entre 2018 y febrero de 2023, la acusada cobró 41 cheques, de los cuales 23 estaban firmados por ella misma, como detalló la presidenta del tribunal, Emmanuelle Yvert.

La relación comenzó en noviembre de 2018, cuando Amouroux fue designada tutora de la esposa de Egidio. Tras el fallecimiento de esta, asumió también la gestión de los bienes del anciano. “Ella empezó dos meses antes de que muriera mi mujer, y luego me quitó dinero a mí”, declaró Egidio, visiblemente afectado.

Durante el proceso, se reveló que la concejala había firmado dos reconocimientos de deuda por 10.000 y 6.000 euros, pero solo devolvió 2.000 euros, justo antes del juicio. La abogada de Egidio, Élodie Cipière, subrayó que su cliente “construyó sus ahorros trabajando toda su vida” y jamás imaginó que acabarían en manos de alguien que debía protegerlo.

El nieto de Egidio, Matthieu, también expresó su indignación: “Lo único que le importa es su reputación. Pero ya es tarde: la justicia ha hablado”. La sentencia declara a Amouroux culpable de abuso de debilidad y estafa, y aunque se contempla un periodo de suspensión probatoria, la familia insiste en que lo esencial ahora es que cumpla con la devolución del dinero.

Egidio, vestido con chaqueta gris y bastón, compareció en la sala y, con una sonrisa serena, afirmó: “Estoy satisfecho porque la condenaron. Ahora solo espero llegar al final del reembolso”. Así concluye una historia de traición, resistencia y justicia que ha marcado profundamente a una familia y a toda una comunidad.