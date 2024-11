Se calcula que en el mundo existen, aproximadamente y según varios estudios, unas 60 millones de personas psicópatas, aunque estas cifras continúan siendo muy debatidas. Además, y moviéndonos a terreno nacional, ha sido estimado que entre el 15% y el 25% de los varones recluidos en las cárceles españolas encajan dentro de la mentalidad psicópata, lo que implicaría que en España hubiese entre 6.000 y 11.000 de ellos entre rejas.

TE INTERESA: ¿Cuántos psicópatas hay entre nosotros?

El imaginario colectivo alrededor de los psicópatas ha sido un tema muy trascurrido por Hollywood, las películas de 'serie C' y la literatura de terror y, aunque siempre muestran una imagen deforme exagerada, lo cierto es que no está tan desencaminada. Sobra afirmar que no todas las personas psicópatas son criminales, pero sí que muchas de ellas presentan rasgos en común que les hacen más proclives a cometer delitos graves.

El actor Evan Peters da vida al psicópata y asesino Jeffrey Dahmer en la exitosa serie de Netflix Netflix

Algunos expertos han advertido que existen dos tipos de psicópatas: los subclínicos o integrados por un lado, que no han cometido delitos, y los criminales. La diferencia es mínima, y ambas clases son incapaces de experimentar cualquier clase de empatía hacia los demás. Sin embargo, no se conoce por el momento ninguna medicación que pueda 'curar' la psicopatía. Existen terapias que ayudan a contener algunos de sus rasgos, pero resulta complicado, ya que un psicópata no percibe que su conducta como algo erróneo o moralmente negativo.

Cómo identificar a un posible 'asesino en serie', según la comunicación no verbal

Los psiquiatras han establecido una serie de patrones de conducta y personalidad en los individuos psicópatas, pero en su apariencia externa prácticamente son indistinguibles de una persona que no posee este perfil mental. Un psicópata de caracteriza por: ausencia total de empatía, ausencia de remordimientos, conducta antisocial, promiscuidad sexual, predisposición al aburrimiento, dificultad para aprender de la experiencia, impulsividad...

Obviamente, no todas las personas psicópatas son iguales ni actúas de la misma manera, pero estas pueden ser algunas de las características que marcan su conducta, a nivel general. En cuanto a su identificación por rasgos externos, es una tarea mucho más complicada, y no hay un consenso científico compartido al respecto, aunque algunos expertos en comunicación no verbal insisten en haber encontrado patrones entre los psicópatas.

Es el caso de 'Ciencias del comportamiento' (@cienciascomportamiento), la cuenta más famosa de TikTok en español dedicada principalmente a la divulgación de conocimientos de la comunicación no verbal. Desde esta plataforma, explicaban que un gesto común identificado entre los asesinos en serie (muchos de ellos psicópatas): los párpados superiores caídos.

Hannibal Lecter, el psicópata más famoso de la televisión | Captura larazon

Así, los párpados de esta clase de criminales parecen, de forma natural, estar en un estado de mayor relajación que los del resto de personas, y en apariencia están 'algo caídos'. Esta posición les otorga a su mirada una expresión parecida al desprecio o el desdén, probablemente por la ausencia de remordimientos sobre los delitos que cometieron o la falta total de interés en los demás.

El test profesional que mide si podrías ser un psicópata criminal

La página web del proyecto 'PsychCentral' fue fundada ya en 1995, y desde entonces se ha dedicado a ofrecer información y noticias acerca de salud mental y psicopatías. Se trata de una web supervisada y gestionada por profesionales de la salud y es considerada como una de las más reputadas en su campo. Hace una gran labor en la prevención del suicidio y en cuanto a divulgación para vivir mejor emocionalmente.

Desde PsychCentral diseñaron un test de personalidad basado en un estudio científico real que aseguran que es capaz de detectar algunos rasgos de la personalidad que se encuentren dentro de lo que llaman la 'tríada oscura': psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. La prueba consta de 15 preguntas y, aunque no está disponible en español, se puede ver en nuestro idioma al pulsar la opción de 'traducir' en el navegador.

Se debe tener siempre presente que las respuestas que damos a las preguntas que se nos plantean están basadas en una percepción personal, luego no pueden ser tomadas como un diagnóstico, pero sí ayudan a hacerse a la idea sobre si existe algún problema en nuestra personalidad y entonces sí acudir a un experto. Para realizar este test, pueden consultaresta página de Psych Central.