Hallan a una mujer de 42 años tras pasar más de 25 años encerrada voluntariamente en casa de sus padres

La ciudad polaca de Świętochłowice ha sido escenario de una historia que parece sacada de una película. Mirella, una mujer de 42 años, fue encontrada en estado crítico tras haber pasado 27 años encerrada en el apartamento de sus padres, sin contacto con el exterior. La última vez que los vecinos la vieron tenía apenas 15 años, y desde entonces se asumía que había desaparecido.

El descubrimiento se produjo el 29 de julio, cuando ruidos extraños en el domicilio de una pareja de jubilados alertaron a los vecinos. Al llegar, las autoridades encontraron a Mirella recluida en una habitación, con heridas graves en las piernas y apenas fuerzas para sostenerse. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde se confirmó que llevaba más de dos décadas sin ver la luz del sol.

Durante años, los padres ofrecieron versiones contradictorias sobre su paradero: que había sido adoptada, que huyó, que fue secuestrada. Nadie sospechaba que nunca había salido del apartamento. Un registro escolar confirma que fue dada de baja en 1998 “a petición de sus padres”.

La mujer no tenía documentos de identidad, historial médico ni seguro hospitalario. Según la fiscalía del distrito de Chórzow, Mirella declaró que nadie la retenía contra su voluntad, lo que complica la investigación. Aun así, se estudian posibles dinámicas de maltrato físico y psicológico, y se investiga si hubo fines económicos detrás de su aislamiento.

Por ahora, no hay pruebas que indiquen que fue obligada a permanecer allí, pero su estado de salud y las condiciones en las que vivía han generado una profunda conmoción en Polonia. El caso sigue abierto, y las autoridades intentan desentrañar qué llevó a Mirella a vivir invisible durante casi tres décadas.