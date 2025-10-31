Se despierta y muere tras decirle a la policía que su novia causó intencionadamente el accidente que le dejó en coma

Daniel Waterman, de 22 años, falleció el pasado 8 de octubre a causa de las graves lesiones que sufrió en un siniestro ocurrido en una interestatal del condado de Flagler, Florida, durante el fin de semana del Super Bowl en febrero. Según ha podido saber Fox News, la víctima era pasajero en el vehículo que conducía su novia, Leigha Mumby, de 24 años.

La madre de Waterman relató que su hijo logró despertar del coma en el que se encontraba y se recuperó lo suficiente como para ofrecer su testimonio a los investigadores desde su lecho de hospital.

En su declaración, el joven afirmó que Mumby causó el accidente a propósito, alegando que ella dijo justo antes del impacto: "No me importa lo que pase. Tú obtendrás lo que te mereces".

Cargas judiciales actualizadas tras su fallecimiento

Tras la muerte de Waterman, los cargos iniciales contra Mumby, que incluían conducción temeraria causando lesiones graves y agresión agravada con un arma mortal, han sido actualizados esta semana a homicidio vehicular. La mujer, que había sido arrestada por primera vez en julio y se había declarado inocente, fue ingresada en la cárcel del condado de Flagler y posteriormente liberada tras pagar una fianza de 150.000 dólares.

Un abogado de la familia Waterman, John Hager, subrayó a FOX35Orlando que "esto no fue un accidente", citando evidencias que demostrarían que Mumby no frenó el vehículo, sino que aceleró en el momento del choque. El abogado también confirmó que Mumby estaba embarazada del fallecido en el momento del siniestro y que ya ha dado a luz.

Daniel Waterman, quien, según una campaña de GoFundMe creada en su nombre estaba emocionado por ser padre, no logró superar las devastadoras heridas. Su abuelo describió la gravedad de sus lesiones, que incluían la rotura del cuello, la espalda, la clavícula en tres sitios, la dislocación de ambas caderas y fracturas en una pierna y un tobillo.