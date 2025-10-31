Detenido un médico en Gran Canaria por volver a abusar sexualmente de sus pacientes en su consulta

La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) a un médico de 58 años por reincidir, al menos en dos ocasiones más, en abusar sexualmente de pacientes en su consulta, una conducta por la que ya fue condenado en 2010, y de ahí que no se descarte que haya más víctimas.

Tras ser condenado hace 15 años por unos hechos similares, el detenido incumplió una orden de alejamiento, por la que fue nuevamente detenido en 2016, según ha informado este viernes en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, señala Efe.

En esta nueva ocasión, al facultativo se le acusa de dos delitos de agresión sexual cometidos contra dos de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional.

Concretamente, los hechos denunciados tuvieron lugar entre octubre de 2024 y abril de 2025, cuando el detenido, aprovechando su condición de médico y bajo el pretexto de realizar valoraciones relacionadas con tratamientos para la pérdida de peso, habría llevado a cabo actos de carácter sexual sobre ambas mujeres sin su consentimiento, detalla la nota.

Los investigadores han determinado que el facultativo actuaba con un claro abuso de su posición profesional, generando en las víctimas un estado de parálisis y confusión ante la situación, sin capacidad de reacción inmediata.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente y la investigación continúa abierta ante la posibilidad de que existan más afectadas.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda ponerse en contacto con los agentes de investigación.