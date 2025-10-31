La DGT confirma que no volverá el "permiso" para superar el límite de velocidad para adelantar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado oficialmente que no reinstaurará la polémica medida que permitía a los conductores superar en 20 km/h el límite de velocidad en carreteras convencionales para realizar adelantamientos. Esta tolerancia, eliminada en marzo de 2022 con la última reforma de la Ley de Tráfico, no volverá a ser legal, según concluye un informe técnico de la propia DGT que analiza su impacto en la siniestralidad.

El estudio de Tráfico, cuyos datos han sido la base para la respuesta del Gobierno a varias preguntas parlamentarias, señala que el porcentaje de fallecidos en adelantamientos en carreteras convencionales se mantiene estable.

Tanto en 2023 como en 2024, este tipo de maniobra representó un 7% del total de muertes en esas vías, una cifra similar a la registrada en 2019, antes de que la medida fuera suprimida.

Para el análisis, la DGT descartó los años 2020 y 2021 por las distorsiones causadas por la pandemia y tampoco consideró 2022 al ser el año de transición de la entrada en vigor de la norma. El organismo argumenta que, aunque en números absolutos hubo un incremento de cinco fallecidos más en 2024 respecto a 2019 (pasando de 33 a 38), la proporción dentro del total de siniestralidad se mantiene inalterada. El informe subraya que "la gravedad media de los siniestros durante adelantamientos no ha variado significativamente".