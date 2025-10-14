No te equivoques al comprar fruta: elige de forma correcta estos son los consejos

Cuando llegamos al supermercado es típico que en la zona de frutas y verduras, activemos el radar para elegir la mejor pieza. Entre el tacto, la vista e incluso a veces el olfato, nos decantamos por una u otra. Por ejemplo, los plátanos que estén en su punto o aún un poco verdes para que maduren en casa, los kiwis que no estén muy blandos o los tomates que cuanto más feos, más ricos están, o eso dicen.

Lo que está claro es que detrás de cada producto hay pequeñas pistas que nos hablan de su calidad y marcan la diferencia. Por ello, el Doctor Phelipe Halfeld, número uno en tiroides nos da algunos consejos para aprender a elegir mejor desde el carrito de la compra porque ahí comienza la buena nutrición.

Uvas

El tallo de las uvas dice más de lo que parece. Si está seco y oscuro, las uvas han pasado su mejor momento; en cambio, un tallo verde y flexible indica frescura y buen sabor.

Una mujer escoge uvas en un supermercado Freepik

Nuez de Brasil

Este tipo de nuez es un fruto seco que mejora la función tiroidea y cerebral. Entre las pistas claras para coger este "snack" son: si es están ligeras, arrugadas o quebradizas, es señal de que son viejas y las más nutritivas son las que se mantienen enteras, crujientes y con un sabor fresco.

Nuez de Brasil La Razón

Plátano

Con esta fruta alta en potasio, el detalle está en el tallo. Los de tallo largo suelen ser menos dulces, mientras los de tallo corto concentran mejor el sabor.

Plátanos en el supermercado istock

Maracuyá

Algo similar a lo del plátano ocurre con el maracuyá. Esta fruta tropical cuando tiene una piel lisa y ligera, revela que aún está verde, pero cuando se arruga y se vuelve más pesada, alcanza su punto óptimo de madurez

Maracuyá La Razón

Melón

En esta fruta tan dulce y carnosa el truco está en la corona. Si es grande y algo blanda, ya está listo. Sin embargo, si permanece pequeña y dura, todavía le falta tiempo.