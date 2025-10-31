La exministra Ana Pastor renuncia a la presidencia de AMA

La exministra de Sanidad y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha renunciado a la presidencia de AMA, la mutua de los sanitarios, según ha podido saber LA RAZÓN, cargo que ocupaba desde finales de julio de 2024. Su relevo al frente esta compañía será el médico Luis Campos, quien ya ocupó el mismo puesto en sustitución del fundador y hoy presidente de la Fundación AMA, Diego Murillo, entre los años 2017 y 2022. Ana Pastor, que permanecerá en el consejo de administración en calidad de consejera, según fuentes de la compañía, compaginará este cargo con otros proyectos profesionales, después de haber desempeñado con gran acierto la presidencia de AMA, una de las compañías aseguradoras más importantes para médicos, enfermeros, farmacéuticos y otros sanitarios, al tramitar, por ejemplo, las pólizas de responsabilidad civil subsidiaria derivada del ejercicio de su actividad profesional.

Hasta el último momento, Pastor ha cumplido con la tarea de representar a AMA en el ámbito sanitario, tal y como ocurrió este pasado martes en Toledo, cuando recogió un galardón de manos del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT), Raúl Calvo, por su colaboración institucional, una gala en la que compartió protagonismo con el suplemento A TU SALUD, reconocido también por el COMT por su gran labor de divulgación científica y sanitaria en medios de comunicación generalistas.

Exitosa trayectoria

Nacida en Cubillos del Pan (Zamora) el 11 de noviembre de 1957, Pastor es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especializada en Medicina Familiar y Comunitaria. Funcionaria de carrera, pertenece al Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria. Su bagaje profesional es muy extenso y está considerada uno de las políticas más respetadas de nuestro país. Entre sus cargos destaca el de ministra de Fomento entre los años 2011 y 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy, y de Sanidad entre 2002 y 2004 en el Ejecutivo presidido por José María Aznar. Además, ha ostentado en tres ocasiones la vicepresidencia del Congreso, y ha ejercido como presidenta de la Cámara Baja entre los años 2016 y 2019, siendo además elegida diputada por Pontevedra en todas las elecciones generales celebradas desde el año 2000 hasta que en mayo de 2024 dejó su acta de parlamentaria para centrarse en la presidencia de la compañía aseguradora para los profesionales sanitarios AMA. Su incorporación a la política nacional llegó de la mano de Rajoy, en concreto en 1999, con su nombramiento como subsecretaria de Educación y Cultura. Antes, había sido directora general de Muface. Además, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en el PP, recientemente como vicesecretaria de Política Social del partido entre 2020 y abril de 2022, hasta la salida de Pablo Casado.

«Cuando se pone punto final a tantos años de servicio público en las administraciones y en el Parlamento se viven sentimientos encontrados, pero el más intenso es el de gratitud hacia mi partido y a los españoles por haberme permitido ostentar uno de los mayores honores que se pueden tener en nuestro país, como es presidir el Congreso de los Diputados», confesó Ana Pastor en la nota de prensa difundida por el Partido Popular al dejar su carrera política.

¿Quién es Luis Campos?

Tras la renuncia de Pastor, las riendas de AMA quedan en manos del médico Luis Campos Villarino, un gran conocido de la mutualidad, pues ya ejerció como presidente de AMA entre mayo de 2017 y 2022. Hasta ahora, Campos ocupaba el cargo de vicesecretario de AMA y presidente de AMA América Seguros Ecuador. Expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, fue durante 26 años jefe del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Meixoeiro y es miembro de la Real Academia de Medicina de Galicia.