Mercadona se atreve a lanzar su novedad más dulce por menos de 4 euros

Al igual que en años anteriores, con la llegada del otoño, las novedades deMercadona se apoderan de las redes sociales siendo un completo éxito mediático en TikTok e Instagram. En vísperas del calendario de adviento, la sección de dulces, algo en lo que empresa valenciana destaca por encima del resto, es el componente principal de su viralidad una vez pasada la famosa 'moda de las piñas'.

En este caso, las nueva implantaciones referentes a su oferta alimenticia conforman un total de ocho productos. Entre ellas tres alimentos salados, un plato preparado de arroz con verduras, un surtido de pasta fresca estilo ravioli cuatro estaciones y un paquete de pimientos secos.

El resto lo conforman cinco productos azucarados, un batido vegetal rico en proteína y dos turrones, uno de crema de plátano y otra de cacahuete. Y las últimas dos novedades son bombones, unos caramelos de cereza con temática draculina, por la inminente llegada de Halloween a finales de mes, y el producto que hoy nos concierne, un surtido de bombones. Este nuevo artículo nunca había estado dentro del repertorio de la compañía, por lo que el mérito de su triunfo es doble.

Esta implementación ha supuesto uno de los mejores inicios de un producto en lo que llevamos de año para la cadena de supermercados valenciana. Aunque en realidad este factor es una consecuencia de las grandes campañas de marketing que se hacen tanto dentro como fuera de la empresa. Entre los influencers más reputados se ha convertido en una moda el hecho de ir a probar las recientes adquisiciones que hace Mercadona para su catálogo, debido al furor que este hecho causa en los jóvenes.

El hecho de que tenga tanta relevancia en redes este tipo de productos se debe en gran parte a la estructuración de la oferta del supermercado en base a la simulación propia de otros artículos de marca.

Surtido de Bombones Senzza de Mercadona La Razón

¿Qué tienen de especial estos bombones?

Este nuevo dulce recibe el nombre de Surtido de bombones Senzza de chocolate con galleta Cacaocream, Roditas y Animadas. Es decir, tres tipos diferentes de bombones rellenos cada uno con un tipo de galleta diferente que emula a varios clásicos de la bollería industrial. Las galletas Cacaocream del Mercadona emulan a las conocidas Oreo, famosas por tener una mezcla distintiva entre el chocolate negro de la galleta y la crema blanca de su interior.

Por otro lado, el sabor de las Roditas se acerca bastante al de los Filipinos convencionales, con una cobertura de chocolate blanco y un interior crujiente y sabroso. El relleno del tercer bombón que incluye este surtido lo conforman las galletas Animadas de Mercado, una simulación de las ya conocidas TostaRica.

Otro factor a destacar de este producto es su precio. El paquete completo incluye un total de 27 unidades pesando un total de 315 gramos y cuenta con un precio de 3,50 euros. En comparación con el resto de ofertas de bombones que se encuentran en el mercado, la relación calidad-precio de esta oferta resulta atractiva para el público objetivo de la compañía.

¿Cuáles son sus ingredientes y sus valores nutricionales?

Respecto a la calidad nutritiva de este artículo se sitúa dentro de la categoría de bollería industrial teniendo un alto valor calórico. Exactamente contiene un total de 561 calorías, 20 gramos de grasas saturadas y 53 gramos de azúcar por cada 100 gramos ingeridos. Respecto a sus principales ingredientes destaca la harina de trigo, leche, azúcar, cacao y grasas vegetales. Cabe destacar la posible inclusión de trazas de almendras, avellanas, mostaza y nueces de macadamia, por lo que no es apto para aquellos que tengan alergia a los frutos secos.

¿Esta novedad se encuentra disponible en todos los supermercados?

Actualmente, se encuentra disponible en todos los centros de la marca de la península excepto en Andalucía y, fuera del territorio peninsular, en Ceuta y Melilla. No obstante, es muy probable que este producto se añada al catalogo de los supermercados que todavía no cuentan con su presencia, debido a que nos encontramos ante un producto estacional que se encuentra activo por tiempo limitado. Aunque quizás esta condición se vea modificada en un futuro no muy lejano por su elevada popularidad.