Muere un hombre al estrellarse su avioneta a escasos metros de unas viviendas en Nueva York

Un hombre murió este jueves por la tarde tras estrellarse su avioneta en una zona residencial de Saratoga, en el estado de Nueva York, EE UU. El accidente ocurrió en Wyndham Way, a escasos metros del aeropuerto del condado de Saratoga, y provocó momentos de pánico entre los vecinos.

Según testigos, la aeronave, un Mooney M20E de 1964, impactó contra un árbol antes de caer al suelo. El sheriff del condado, Michael Zurlo, confirmó que el avión se estrelló a menos de un metro de una vivienda, evitando por muy poco una tragedia mayor. “El aparato pasó rozando una casa y varios vehículos estacionados”, detalló.

Al menos una persona fue rescatada de los restos por residentes locales, que acudieron rápidamente tras el impacto. Uno de ellos declaró al Times Union que el viento era tan fuerte que ni siquiera escuchó el choque. Los informes meteorológicos indicaban ráfagas de hasta 80 km/h en el momento del accidente.

La avioneta, con capacidad para cuatro personas, había cambiado de propietario apenas un mes antes. Las autoridades aún no han determinado la causa del siniestro, que permanece bajo investigación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).